Nei prossimi episodi de La notte nel cuore esploderà una crisi coniugale: Melek scoprirà che Cihan in passato è andato a letto con Peri, la donna tornata dal suo passato a Berlino. La rivelazione avverrà in modo plateale e metterà a rischio il matrimonio.

Peri ritorna dal passato di Cihan: un ingresso che riaprirà ferite mai chiuse

A breve ne La notte nel cuore ci sarà un nuovo ingresso: Peri, una vecchia amica di Cihan. I due si sono conosciuti quando entrambi vivevano a Berlino e la ragazza tornerà in Turchia per entrare in affari con lui. In realtà, il suo intento sarà quello di riconquistare il giovane e non sarà certamente il matrimonio con Melek, o il bambino in arrivo, a fermarla.

Peri continuerà a pensare alla notte che lei e Cihan hanno trascorso insieme e farà di tutto pur di riaverlo. Dal canto suo, Melek si accorgerà delle intenzioni di Peri. Chiederà a Cihan delle delucidazioni sul loro passato, ma lui ammetterà che è sempre stata solo un'amica, non vorrà ferirla raccontandole la verità.

Il messaggio nel bagno e la resa dei conti a porte chiuse: Cihan cade nella trappola

Andrà avanti così fino a quando Peri, pur non essendo invitata, si presenterà al matrimonio di Nuh e Sevilay. Cihan si accorgerà della sua presenza e inizierà a sudare freddo. Peri, anche un po' su di giri per via dell'alcol, gli invierà un messaggio, invitandolo a seguirla nel bagno delle donne.

Lui ci andrà.

Cihan entrerà e la troverà in evidente stato di alterazione. "Cihan, ben arrivato", dirà Peri con un sorriso. "Che cosa stai facendo? Che ci fai qui?", chiederà lui, incredulo. Lei scrollerà le spalle: "Non avevo altro da fare. Ho pensato di divertirmi un po’". Cihan noterà il suo alito: "Sei ubriaca?" — "Un pochino. Ma mi conosci, non perdo la testa così facilmente. Ricordi quella notte? Ho dormito avvinghiata a te fino al mattino".

"Peri, basta parlare a caso. Vieni, chiedo a qualcuno di accompagnarti in hotel". Ma lei si ostinerà: "No, Cihan. Io tornerò con te". Poi, con voce rotta, confesserà: "Io senza di te non ce la faccio. Se avessi la testa di oggi, non ti avrei mai lasciato".

Cihan stringerà la mascella: "Smettila. Quella è stata una notte sbagliata, lo sappiamo entrambi. Lo abbiamo capito e siamo tornati indietro. Piantala di sbagliare ancora". Lei lo guarderà con ostinazione: "Per me non è mai stato un errore".

La verità irrompe davanti agli occhi di Melek: crolla l’equilibrio del matrimonio

Proprio in quel momento, in bagno entrerà Melek, che sentirà tutto. Lo guarderà con lo sguardo acceso dalla delusione. "Melek, non è come pensi", proverà a giustificarsi lui. "Amore, è esattamente come penso", ribatterà lei, senza concedergli spazio. "Hai capito male. Hai frainteso", insisterà Cihan, allungando una mano verso di lei. "Non toccarmi. Lascia perdere le spiegazioni", lo fermerà Melek, scappando dal bagno.

Lui la seguirà: "Melek, amore, mi ascolti per favore? Ti prego, ascoltami", ripeterà quasi supplicando. Melek lo bloccherà con uno sguardo tagliente: "Non osare dirmi altre bugie. Taci".

"Amore, fammi parlare almeno, ti prego, lascia che mi spieghi", insisterà lui, provando a sfiorarle il braccio. Lei scosterà la mano con fermezza: "Non toccarmi. Non costringermi a umiliarti qui davanti a tutti, chiaro?". "Tesoro, stai capendo male. Hai frainteso. Ti scongiuro, lasciami chiarire". Melek riderà amaramente: "Mi chiarirai cosa, esattamente? Le tue bugie?". Quella frase sembrerà gelare il loro rapporto.