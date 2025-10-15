Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano una terribile notizia per una delle protagoniste. Nella puntata in onda martedì 21 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Esma riceverà una diagnosi medica inaspettata: scoprirà di avere una malformazione all’utero. Intanto, Nuh e Sevilay apprenderanno di potersi sposare la settimana successiva, mentre Cihan chiederà a Melek di diventare sua moglie. Alla villa della famiglia Sansalan arriveranno Nuh, Sumru e Tahsin, decisi a prendere il pieno controllo della situazione.

Esma tiene il bambino che porta in grembo

Esma si troverà di fronte a una decisione difficile riguardo al figlio di Esat che porta in grembo. La domestica della famiglia Sansalan sarà combattuta e non saprà se portare avanti la gravidanza, ma una diagnosi medica la costringerà a prendere una scelta definitiva. Esma scoprirà di avere una rara malformazione all’utero e, nel caso decidesse di abortire, non avrebbe più alcuna possibilità di rimanere incinta in futuro e portare a termine una gravidanza. Di fronte a questa consapevolezza, Esma deciderà di tenere il bambino.

Sumru, Tahsin e Nuh prendono il controllo della villa

Proseguiranno le vicende della famiglia Sansalan, sempre più emarginata da Tahsin, che ha covato per anni rancore nei confronti dei suoi parenti.

L’imprenditore riuscirà a prendere il controllo della lussuosa villa, affiancato da Sumru e Nuh. Quest’ultimo continuerà la sua relazione con Sevilay, che vivrà una svolta romantica: la coppia scoprirà che si è liberata una data per celebrare il matrimonio già nella settimana successiva. Fiori d’arancio in vista anche per Cihan e Melek. La ragazza riceverà la proposta ufficiale di nozze dal fidanzato e accetterà con gioia di diventare la signora Sansalan.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tahsin è scomparso

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Melek e Cihan hanno fatto pace e sono andati insieme alla visita ginecologica di controllo per verificare come procedesse la gravidanza.

Intanto, Tahsin ha deciso di mettere da parte i vecchi rancori e ha siglato un accordo con la famiglia Sansalan: per sancire la pace ha costretto Samet a firmare le carte del divorzio da Sumru. Intanto, Nuh e Sevilay si sono ufficialmente fidanzati, sognando di convolare a nozze al più presto. Nel frattempo, Samet ha accettato Bunyamin come figlio, gli ha dato il proprio cognome e ha divorziato anche da Sumru. Tutta la famiglia si è quindi riunita a cena, ma un fatto spiacevole si è verificato durante la serata: Tahsin è scomparso misteriosamente e non si è presentato al ristorante.