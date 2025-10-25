La trama del nuovo episodio de La notte nel cuore in programma martedì 28 ottobre in prima serata su Canale 5 rivela che Bunyamin e Canan crederanno che schierarsi dalla parte di Tahsin sia la scelta più giusta per accrescere il loro potere. Nuh e Hikmet, invece, passeranno la notte in cella dopo essersi accusati a vicenda di omicidio.

Bunyamin e Canan si schierano dalla parte di Tahsin

Nuh prenderà una decisione folle dopo aver scoperto che Melek ha deciso di seguire Cihan. L'uomo minaccerà di togliersi la vita ma poi tornerà sui suoi passi, decidendo di rimanere nella tenuta di Tahsin.

Nel frattempo, Bunyamin e Canan cercheranno un modo per ottenere ancora più potere, deducendo che la scelta migliore sia quella di appoggiare Tahsin.

Hikmet, invece, si recherà in commissariato dove denuncerà Nuh di aver provato ad uccidere lei ed Harika. La polizia farà il suo arrivo alla tenuta per arrestare il fratello di Melek. L'uomo, a questo punto, denuncerà Hikmet di aver cercato di far del male a sua sorella e Sevilay qualche mese prima.

Hikmet e Nuh passano la notte in cella, Esma cade dalle scale

Dagli spoiler sul nuovo appuntamento de La notte nel cuore si apprende che Hikmet e Nuh passeranno la notte in cella in attesa dell'interrogatorio da parte delle forze dell'ordine.

Esma, invece, cadrà dalle scale e tutti i sospetti punteranno su Esat, il quale non vorrà che il loro bambino venga alla luce.

Una volta ripresa i sensi, la ragazza non sembrerà avere particolari problemi.

Infine Cihan obbligherà Melek a cenare fuori dove le mostrerà i documenti per la richiesta di matrimonio. La donna scoprirà che il promesso sposo ha fissato la data per il venerdì seguente.

Cihan ha costretto Esat a diventare il marito di Esma

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda ad ottobre su Canale 5, Esma ha deciso di non abortire perché la ginecologa le ha diagnosticato una rara malformazione all'utero. Sumru e Nihayet hanno sostenuto la scelta della giovane mentre Canan e Hikmet hanno cercato di dissuaderla, dicendole che Esat non l'avrebbe mai sposata.

Nuh e Sevilay, invece, hanno ricevuto la notizia di una data disponibile per la celebrazione del matrimonio per la settimana successiva.

L'uomo ha poi fatto una sorpresa alla donna, facendole recapitare alcuni dvd da guardare insieme.

Cihan, intanto, ha ordinato ad Esat di sposare Esma. I due giovani hanno convolato a nozze la sera stesa ma dopo la cerimonia lui ha lasciato la sposa sola nel letto. Allo stesso tempo, Cihan ha organizzato una cena a lume di candela per chiedere Melek in moglie.