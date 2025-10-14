Modifiche alla programmazione de La notte nel cuore nella giornata di domenica 19 ottobre 2025. La messa in onda della soap opera è confermata nella fascia di prime time e, rispetto alla scorsa settimana, non andrà in onda una puntata più breve.

Mediaset tornerà a puntare su tre puntate di fila della serie incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, con messa in onda in programma fino alle 00:10 circa, dopodiché la linea passerà alla consueta edizione notturna del Tg5.

Modifiche programmazione La notte nel cuore per domenica 19/10: ecco cosa cambia

La domenica sera di Canale 5 continuerà a fare affidamento sull'appuntamento con La notte nel cuore, la fortunata serie turca che in questi mesi di programmazione ha saputo conquistare e intercettare il gradimento degli spettatori.

Domenica scorsa, però, il pubblico affezionato delle vicende di Nuh e Sevilay ha dovuto fare i conti con la messa in onda di una puntata più breve.

Alle 23:15 la linea è stata ceduta a uno speciale del Tg5 dedicato alla pace in Medio Oriente: di conseguenza, sono stati trasmessi soltanto due episodi della serie.

Saranno trasmesse tre puntate de La notte nel cuore su Canale 5

Un cambio programmazione che non è passato inosservato tra i fan e, sui social, in tanti si sono detti contenti di poter andare a dormire prima delle 23:30, seguendo dall'inizio alla fine gli episodi della fortunata serie.

Per domenica 19 ottobre, però, è prevista una nuova modifica alla programmazione de La notte nel cuore dato che la soap opera tornerà alla sua consueta durata.

La partenza è in programma subito dopo La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti e si andrà avanti fino alle 00:10 circa, con la messa in onda delle consuete tre puntate.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, Mediaset ha confermato la messa in onda del doppio appuntamento settimanale con la soap che andrà in onda sia di martedì sera che di domenica: una scelta che darà una sostanziale accelerata al gran finale della prima e unica stagione prevista.

Tahsin dimesso dopo l'attentato nelle puntate di domenica 19/10

Intanto, le anticipazioni di domenica 19 ottobre rivelano che Tahsin verrà dimesso dall'ospedale dopo l'attentato e avrà modo di riprendere in mano le redini della sua vita, seppur pronto a farla pagare alla persona che lo ha messo in pericolo di vita.

Tahsin, però, chiederà ai suoi uomini di agire con estrema prudenza: non vuole compiere azioni azzardate e, per tale ragione, chiederà loro di accertarsi con sicurezza che sia stato Samet il mandante del suo attentato, dopodiché agire.

Intanto Esma deciderà di portare avanti la sua gravidanza, nonostante il parere negativo di Sumru.