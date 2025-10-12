Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano nuovi drammi in arrivo per la famiglia Sansalan. Nella puntata che andrà in onda domenica 19 ottobre alle ore 21:20 su Canale 5, Tahsin vorrà fare luce sull’attentato in cui è rimasto ferito e si recherà alla villa dei suoi fratelli, cacciandoli tutti da casa. Nel frattempo, Samet verrà colpito da un’emorragia cerebrale che gli provocherà una paralisi. Spazio anche alle vicende legate alla gravidanza di Esma, che verrà incoraggiata da Sumru e Nihayet ad abortire.

Tahsin si vendica dei Sansalan

Tahsin uscirà dall’ospedale in seguito all’attentato in cui è rimasto ferito.

Prima di prendere decisioni avventate, l’imprenditore chiarirà la sua posizione con i suoi uomini: è necessario stabilire con precisione le responsabilità dell’accaduto. Tahsin, infatti, vorrà capire se il mandante dell’agguato sia stato davvero suo fratello Samet. Intanto, verranno raccontate le vicende di Esma, la domestica della famiglia Sansalan. È bene ricordare che la giovane cameriera ha avuto un flirt con Esat ed è rimasta incinta. Tuttavia, nella faccenda si intrometteranno anche Sumru e Nihayet, intenzionate a chiudere nel migliore dei modi la questione.

Samet è in gravi condizioni

Nel frattempo, Sumru e Nihayet parleranno a cuore aperto con Esma, suggerendole di non sposare Esat. Inoltre, madre e figlia spingeranno la domestica ad abortire, assicurandole però tutto il supporto necessario per affrontare il delicato momento.

Intanto, nuovi accadimenti muteranno gli equilibri già precari tra i protagonisti. Tahsin, infatti, si recherà alla villa dei Sansalan e sfratterà tutti gli inquilini.

Tuttavia, si verificherà uno spiacevole episodio: Samet avrà un malore. Il padre di Cihan verserà in gravi condizioni e sarà necessario un ricovero ospedaliero d’urgenza. In seguito, si chiarirà cosa è accaduto a Samet: sarà colpito da un’emorragia cerebrale che gli provocherà una paralisi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cihan e Melek sono tornati insieme

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, Cihan e Melek si sono riappacificati, tornando insieme. Nuh, invece, ha fatto la proposta di matrimonio a Sevilay, che ha accettato di sposarlo.

Parallelamente, sono proseguite le vicende della famiglia Sansalan, con una nuova rivelazione che ha sconvolto gli equilibri tra i suoi membri. Nihayet, infatti, ha svelato pubblicamente che Bunyamin è il figlio illegittimo di Samet. Questo segreto, portato a galla dalla madre di Sumru, ha provocato il disprezzo da parte del tuttofare, che si è sentito tradito dopo anni di servizio alla famiglia. Bunyamin, quindi, ha preteso il riconoscimento e ha chiesto di diventare un membro legittimo della famiglia.