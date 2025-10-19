Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano momenti drammatici per uno dei protagonisti, che rischierà la vita. Nella puntata in onda domenica 26 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Nuh verrà quasi ucciso da Cihan, dopo che verrà alla luce il piano da lui ordito contro Hikmet. Nel frattempo, Melek riceverà una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, mentre Tahsin si insedierà nella villa della famiglia Sansalan, insieme a Sumru.

Cihan si scaglia contro Nuh

Nuh non vivrà momenti piacevoli quando si recherà alla villa dei Sansalan con modi sgarbati.

Il gemello di Melek verrà invitato ad andarsene, ma ignorerà gli avvertimenti ricevuti. L’epilogo sarà drammatico: Turkan chiamerà la polizia, chiedendo un intervento immediato. La situazione si complicherà ulteriormente quando gli agenti arriveranno e porteranno Nuh in centrale, rinchiudendolo in una cella. Ma il peggio deve ancora venire: Cihan scoprirà il piano ordito dal fratello della sua fidanzata, e la rabbia lo travolgerà. Accecato dalla furia, Cihan si scaglierà contro Nuh, arrivando quasi a ucciderlo. Tutto sarà innescato dalla scoperta del piano ideato dal gemello di Melek, volto a terrorizzare Hikmet. I colpi di scena non finiranno qui: emergerà infatti che anche Harika è stata coinvolta nel piano, seppur inconsapevolmente.

Tahsin prende il controllo della villa dei Sansalan

Nel frattempo, verranno affrontate anche le vicende di Tahsin, che proseguirà con il suo piano di vendetta contro la famiglia Sansalan, in particolare contro i suoi fratellastri Hikmet e Samet. Tahsin riuscirà a prendere il controllo della villa, con Nuh e Sumru sempre al suo fianco. Parallelamente, ci sarà un lieto fine per Melek, che riceverà la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Cihan. La fisioterapista accetterà di sposare il giovane Sansalan.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tahsin ha proposto una tregua fra le famiglie

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Tahsin ha deciso di porre fine alla sua vendetta contro la famiglia Sansalan, ma a una condizione: Samet deve divorziare da Sumru.

L’imprenditore non ha accolto di buon grado la proposta del fratellastro, ma Cihan è riuscito a farlo ragionare, imponendogli di mettere fine al matrimonio. Una volta raggiunto l’accordo, tutti i membri della famiglia si sono riuniti a cena, ma durante la serata è stata notata l’assenza proprio di Tahsin. Nel frattempo, Cihan e Melek sono tornati insieme e si sono recati dalla ginecologa per una visita di controllo, desiderosi di sapere come stesse procedendo la gravidanza. Intanto, Esat è stato spinto giù per le scale da Mesut, che lo ha fatto cadere rovinosamente.