Esat cambierà e volterà le spalle a Hikmet, decisa a fuggire con lui e Halil per una nuova vita nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Ho cambiato idea, non voglio più aiutarti", dirà il ragazzo, a un passo dalla fuga.

Le anticipazioni rivelano che Esat, dopo il carcere, tornerà completamente cambiato. Ammetterà di amare davvero Esma e sarà pronto a riconquistarla. A fare i conti con quel cambiamento sarà la zia Hikmet, che conterà su di lui per portare a termine il suo piano e fuggire con Halil. Esat, però, si tirerà indietro riconoscendo di aver sbagliato ad aiutare Hikmet.

"Ti distruggerò", dirà lei, giurando vendetta contro suo nipote.

La zia Hikmet farà arrivare Halil per la sua vendetta

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un grande cambiamento per Esat, che maturerà e capirà di aver commesso molti errori. Il figlio più irrequieto di Samet e Sumru ne combinerà ancora per un po' di tutti i colori, danneggiando soprattutto Esma, la ragazza che si è innamorata di lui. Dopo aver intimato alla giovane domestica di abortire, Esat sarà costretto a sposare Esma, ma non sarà affatto felice e continuerà a essere un pessimo marito. Il ragazzo tradirà sua moglie e non la degnerà di attenzioni, specificando che sono sposati solo per una pura formalità. Esat si spingerà sempre oltre e arriverà a inscenare il rapimento di Esma solo per estorcere alla sua famiglia un milione in contanti.

Il piano rischierà di mettere in pericolo la vita della ragazza e del figlio che ha in grembo, ma a Esat sembrerà importare soltanto del denaro. Parallelamente, il ragazzo stringerà un'alleanza con la zia Hikmet e Halil, il padre di Nuh e Melek arrivato a Istanbul per l'occasione. I tre progetteranno di raccogliere i soldi e fuggire insieme con l'idea di comprare un hotel di lusso e ricostruire una vita altrove, alle spalle dei Sansalan. Il piano di Hikmet e dei due complici sembrerà andare a gonfie vele: Esat prenderà il milione del rapimento, Halil riuscirà a truffare Canan proponendole un investimento fasullo e Hikmet proverà a estorcere denaro a Cihan in cambio della tutela di Samet. Tutto sembrerà procedere a loro favore, ma presto le cose si capovolgeranno, a partire da Esat.

Cihan scoprirà il grosso imbroglio di suo fratello e lo farà arrestare. Nessuno saprà che Esat si trova in carcere, ma presto tutta la famiglia lo vedrà in manette al funerale di suo padre.

Il piano di fuga di Hikmet, Halil ed Esat

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Samet morirà proprio poco prima della firma di Cihan sull'assegno a sua zia. Questo porterà il piano di Hikmet a una battuta d'arresto. "Sono rovinata", dirà la donna tra le lacrime, piangendo per la morte di suo fratello. Nel frattempo, Esat otterrà i domiciliari e tornerà a casa con il braccialetto elettronico. Il ragazzo sarà completamente cambiato e confiderà a Nihayet di amare davvero Esma. La nonna gli consiglierà di dichiararsi, ma la ragazza non potrà più fidarsi di lui e lo respingerà.

Esat, tuttavia, non si arrenderà, certo che prima o poi riuscirà a dimostrare di essere davvero un'altra persona. Nel frattempo, Halil otterrà il denaro da Canan e si recherà all'appuntamento con Hikmet, pronto a fuggire. All’appuntamento, però, mancherà Esat, che sarà sollecitato al telefono da sua zia. Il ragazzo risponderà scocciato e Hikmet penserà che sia per i domiciliari. "Quando scapperemo e arriveremo all'hotel potrai rilassarti", assicurerà, ma Esat sconvolgerà i suoi piani: "Ho cambiato idea. Non faccio più parte di questo piano". Hikmet intimerà a suo nipote di prendere i soldi che aveva concordato e portarglieli, ma lui non ne avrà nessuna intenzione: "Abbiamo firmato un contratto?.

Ora non voglio più aiutarti". Hikmet passerà alle minacce: "Ti distruggerò, ho tutte le foto dell'incidente che hai provocato a Melek. Cihan te la farà pagare".

Esat: un personaggio fragile e controverso

Nelle puntate in onda in Italia, Esat ha vissuto male il ritorno di suo fratello Cihan perché teme il confronto con lui. Samet ha sempre affidato a Cihan i compiti più importanti, considerando Esat come un tipo poco affidabile. Questo non ha fatto altro che aumentare la rabbia nel ragazzo che dopo aver visto anche sua madre Sumru andare via da Melek e Cihan si sente abbandonato. L'unica che ha mostrato interesse per lui è stata la perfida zia Hikmet che sta facendo leva sulla sua debolezza per fargli fare tutto quello che gli dice.

La sorella di Samet si è servita di Esat per tentare di fare abortire Melek. Lei ha procurato l'auto e ideato il piano, ma alla guida ci ha messo suo nipote che ha speronato l'auto della ragazza fino a mandarla fuori strada. Per questo incidente ha pagato solo Hikmet, perché Nuh ha capito che è stata l'artefice di tutto e l'ha minacciata pesantemente. La zia non ha mai fatto il nome di suo nipote: ha voluto conservarsi questa cartuccia per il futuro.