Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, l’arresto di Cihan sconvolgerà la famiglia Şansalan. Durante il matrimonio con Melek, la polizia farà irruzione e lo porterà via in manette. Nuh, furioso, accuserà il cognato: "Ora vedete chi è davvero".

L’arresto di Cihan durante il matrimonio con Melek

Sarà una scena drammatica quella del matrimonio tra Cihan e Melek, quando la polizia entrerà con un mandato d’arresto per Cihan: verrà accusato di aver tentato di uccidere Tahsin.

"Guardate, agente, dev’esserci un errore. Io non ho fatto una cosa del genere.

Com’è possibile?", dirà Cihan con voce ferma ma visibilmente scossa. "In commissariato scoprirete tutto. Su, andiamo", risponderà il commissario con tono deciso. "Per favore, ispettore, c’è sicuramente un malinteso. Cihan non farebbe mai una cosa simile", interverrà Harika nel tentativo di difenderlo. "Va bene, va bene. Commissario, di che si tratta esattamente? Non stiamo capendo nulla", aggiungerà Bunyamin disorientato.

Le accuse che pesano su Cihan Şansalan

Il commissario rivelerà il motivo dell’arresto: "La persona che ha nascosto l’arma usata durante il tentativo di omicidio ha dichiarato che il mandante è Cihan Şansalan". "Chi sarebbe?", chiederà Tahsin. "Il vostro uomo di fiducia, Serhat Karabey.

La pistola è stata trovata a casa sua", spiegherà il poliziotto, gettando la stanza nel gelo.

"Io non ho fatto niente, ve lo giuro", griderà Cihan, mentre gli agenti si avvicineranno per arrestarlo.

"Portatelo via", ordinerà il commissario. "No, mio fratello non farebbe mai una cosa simile!", urlerà Harika tra le lacrime.

Le parole di Nuh dopo l’arresto del cognato

In quel momento, interverrà Nuh: "Io ve l’avevo detto che era tutto finto. Anche la cena della pace era una farsa. Ecco, ora abbiamo visto la vera faccia del signor Cihan. Basta con la finta onestà". "Calmati, per favore" proverà a intervenire Tahsin. "Calmarmi? Questo ragazzo stava per farti uccidere e dovrei stare calmo? Devo forse abbracciarlo?", ribatterà Nuh con rabbia.

Le condizioni di Melek dopo lo scontro in famiglia

Cihan verrà portato via dalla polizia e Nuh esploderà nuovamente: "Avete visto cos’è successo? Avete visto la pace, la guerra, la cena, tutto quanto? Cihan vi ha presi tutti in giro. Tutti quanti. E voi, signora Sumru, che cosa dite adesso? Cos’è successo alla tua fiducia cieca. E tu Melek, con chi ti sei sposata? Vi fidavate tutti di lui, vero? Lo adoravate?".

"Basta", griderà Sumru. "No, non basta. Ho taciuto per troppo tempo, ho inghiottito tutto. Io l’avevo detto che Cihan c’entrava, che erano stati gli Şansalan, ma nessuno mi ha ascoltato", ribatterà Nuh, ormai allo stremo. Nuh non avrà nemmeno pietà della sorella e del fatto che sia fragile, vista la gravidanza.

Infatti Melek, per via dello stress, si sentirà male. "Portate una sedia", ordinerà Sumru, vedendola pallida. "Respira, amore mio, respira", dirà Sumru, cercando di calmarla. La situazione sarà grave e Cihan sembrerà proprio nei guai.