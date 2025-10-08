Nelle nuove puntate turche de La notte nel cuore, il matrimonio tra Cihan e Melek si trasformerà in un incubo. Durante la festa, la polizia farà irruzione e arresterà Cihan con l’accusa di aver tentato di far fuori Tahsin Yenişehir, scatenando lo stupore tra gli invitati.

Cihan e Melek pronti al matrimonio, ma Nuh romperà gli equilibri familiari

Il matrimonio tra Cihan e Melek sembrerà sistemare tutti i dissidi tra le loro famiglie. Alla fine, sorprendentemente, alla festa nuziale parteciperà anche Nuh. Inizialmente, Sumru gli impedirà di farlo perché temerà che il ragazzo, a causa dei suoi scatti d'ira, possa rovinare tutto.

Tuttavia, non terrà conto di ciò che gli dirà la madre e si presenterà davanti alla gemella, e i due si stringeranno in un tenero abbraccio, commuovendo profondamente gli invitati presenti alla cerimonia.

Un clima di festa destinato a spezzarsi: l’irruzione della polizia

Tutto sembrerà andare per il verso giusto. Regnerà un clima di festa: la musica, gli invitati, i sorrisi. Tutto sembrerà perfetto, finché un ordine improvviso spezzerà l’atmosfera.

"Spegnete tutto e restate dove siete", grideranno alcuni agenti di polizia entrando nella sala, interrompendo la festa. Gli ospiti si bloccheranno, i musicisti smetteranno di suonare, e un silenzio pesante cadrà su tutti.

Cihan accusato di istigazione all’omicidio di Tahsin Yenişehir

"Che succede, signor poliziotto?", dirà Bunyamin, cercando di capire il motivo di quella brusca irruzione, "stiamo festeggiando un matrimonio", proseguirà con tono ironico, tentando di mantenere la calma.

Ma il poliziotto avanzerà deciso, il volto serio, la voce ferma. "Che succede? C'è qualche problema?", interverrà Tahsin preoccupato.

"Cihan Şansalan?", chiederà il poliziotto, scandendo lentamente il nome. "Sono io", risponderà Cihan, senza esitare.

Il commissario lo fisserà negli occhi. "Nei suoi confronti esiste un ordine di arresto per l'accusa di aver istigato l’omicidio di Tahsin Yenişehir. Deve seguirci in questura".

La scoperta dell'arresto sconvolgerà Melek

La tensione salirà alle stelle. Tutti tratterranno il respiro, increduli. Gli sguardi si poseranno su Cihan, che resterà immobile per un istante, mentre Melek porterà una mano alla bocca, incapace di parlare.

"Cihan?", mormorerà lei, con la voce rotta, cercando nei suoi occhi una spiegazione.

L'episodio a cui fa riferimento la polizia è quello accaduto poco prima della cena di riconciliazione tra Samet e Tahsin, voluta proprio da Cihan per mettere fine ai contrasti. Tuttavia, Tahsin a quell'incontro non era mai arrivato: era stato trovato privo di vita in mezzo alla neve.