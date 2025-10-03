Nelle prossime puntate turche de La notte nel cuore, Esma resterà vittima di una caduta dalle scale. Accanto a lei ci sarà Esat, che invece di soccorrerla la guarderà soddisfatto, convinto di poter finalmente liberarsi di lei e del bambino che aspetta, senza mostrare alcuna pietà.

Esat ed Esma, un amore che sembra vero, ma è solo inganno

Nella puntata andata in onda su Canale 5 il 2 ottobre, gli spettatori hanno avuto modo di vedere Esat ed Esma molto innamorati. I due si vedono di nascosto e il ragazzo le ha giurato di amarla sul serio. Tuttavia, sono parole al vento, visto che Esat è così smielato solo perché vuole portarsela a letto e ci riuscirà.

Infatti, durante le prossime puntate, Esma scoprirà di essere incinta. La ragazza sarà colma di amore per lui, così andrà a dargli la notizia con il sorriso sulle labbra.

Tuttavia, la felicità non sarà condivisa. Anzi, Esat la obbligherà ad abortire.

La delusione d’amore porta Esma a tentare il suicidio

Questa delusione d'amore porterà Esma a tentare il suicidio. Verrà salvata appena in tempo e Cihan vorrà mettere il fratello davanti alle sue responsabilità. Per questo la obbligherà a sposarla.

Il matrimonio non porterà Esat a essere un bravo marito: non starà mai insieme a lei e non la vorrà nemmeno nella sua stanza, obbligandola a dormire con il fratello Mesut. L'unica cosa che gli piacerà sarà la prima notte di nozze, ma anche in quell'occasione, dopo essere stato insieme a lei, la pianterà in asso.

Un matrimonio infelice e pieno di tradimenti

Esat non si limiterà a questo: tradirà la moglie passando la notte con altre donne e non serviranno a nulla i tentativi di Nihayet per mettere il nipote sulla buona strada. Esma sarà cosciente dei problemi presenti nel suo matrimonio, ma farà finta di non pensarci. Anzi, un giorno, tutta orgogliosa, andrà da Esat per mostrargli l'ecografia del loro bambino. Lui per un attimo sembrerà anche emozionato, facendo ipotizzare anche un cambiamento del suo atteggiamento, ma non sarà fatto così e lo mostrerà quando Esma resterà vittima di un incidente domestico.

La caduta dalle scale e la reazione di Esat

Si troveranno tutt'e due sopra la scala ed Esat le darà la precedenza per passare.

Da quando Esma si è sposata, anche in casa si veste molto elegante e quel giorno indosserà un paio di décolleté. Mentre farà le scale, avrà una storta al piede, che le farà perdere l'equilibrio, facendola rotolare giù per le scale: la ragazza sarà priva di sensi. Esat la soccorrerà? Assolutamente no. Anzi, guarderà quella caduta orgoglioso, convinto che la giovane possa perdere il bambino che attende e lui possa finalmente essere un uomo libero.