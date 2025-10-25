La morte improvvisa di Samet Sansalan nella soap turca La notte nel cuore, getterà nella disperazione totale la sorella Hikmet. La donna si lascerà andare a un pianto disperato e accuserà il defunto fratello, dicendo: “Mi hai rovinato la vita”.

Hikmet simula il rapimento di Esma con Esat, i Sansalan chiedono aiuto a Tahsin

Hikmet sarà determinata a raggirare Tashin e la cognata Sumru, per rifarsi una nuova vita lontano dalla Cappadocia. Per riuscire nel suo intento, la donna sarà consapevole di aver bisogno di tanti soldi. A quel punto, Hikmet si servirà della complicità di Esat per simulare il rapimento di Esma.

Quando verranno costretti da Hikmet a pagare il riscatto per salvare Esma, i Sansalan non avranno altra scelta che chiedere aiuto a Tahsin. A liberare Esma però ci penserà Esat, il quale si impossesserà del denaro di Tahsin per consegnarlo a sua zia Hikmet. Nel contempo quest’ultima farà arrivare in città Halil, il padre di Nuh e Melek.

Cihan fa arrestare Cihan, Halil accusa Hikmet di averlo truffato

Appena si troverà faccia a faccia con Sumru, Halil negherà di averla violentata in passato. La reazione di Sumru sarà durissima, visto che deciderà di andarsene via dalla Cappadocia, facendo esultare di gioia Hikmet.

Intanto, Samet si troverà in ospedale a causa della sua malattia, così Hikmet approfitterà della situazione per farsi nominare sua tutrice.

Proprio quando Hikmet sarà in procinto di firmare, apprenderà del decesso di Samet tramite una telefonata. A quel punto, la donna si metterà alla ricerca disperata del nipote Esat, sparito nel nulla con il soldi del riscatto. A rintracciare quest’ultimo e a farlo finire in carcere ci penserà il fratello Cihan, all’insaputa di Hikmet, che intanto si scaglierà contro il defunto Samet per averla lasciata senza nulla. Inoltre, la donna farà i conti con Halil, il quale la accuserà di averlo truffato.

Un riepilogo: Hikmet ha proposto un’alleanza a Tahsin contro Samet

Dopo aver scoperto che lei e Tahsin sono figli dello stesso padre, Hikmet lo ha incontrato in segreto e gli ha proposto un’alleanza contro loro fratello Samet.

Per convincerlo che insieme possono sconfiggere loro fratello, Hikmet gli ha fatto presente che lei era soltanto una ragazzina quando la sua defunta madre venne maltrattata.

Infine Cihan ha fatto di tutto per fare riconciliare la sua famiglia e quella della sua fidanzata Melek.