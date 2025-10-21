Nelle prossime puntate de La notte nel cuore verrà confermato che l’abuso su Sumru era reale: Nilay romperà il silenzio dopo anni di omissioni, mostrando il verbale conservato in segreto e racconterà come Sumru fosse fuggita incinta dopo la violenza. La rivelazione farà scattare Cihan, che uscirà di casa deciso a rintracciare Halil.

Nilay romperà il silenzio: la prova dell’abuso ai danni di Sumru emergerà dopo anni di omissioni

Nel corso delle prossime puntate emergerà un tassello decisivo nella vicenda di Sumru riguardante l’abuso subito da lei da parte dell'ex marito, Halil.

Quando Tahsin ha iniziato a non credere alla storia della violenza, Sumru è andata ad Aksu per cercare la sua amica Nilay, unica testimone di ciò che era successo. Tuttavia, Nilay era in Germania per lavoro, ma Sumru le ha lasciato un messaggio, così Nilay, dopo molto tempo, andrà da Melek per chiarire quei fatti che non sono mai stati verbalizzati pubblicamente. Dopo essersi qualificata come amica di lunga data, verrà invitata a sedersi. Melek chiederà in modo diretto: "Mi dica chiaramente, di che cosa stiamo parlando?". Nilay non eluderà: "Di quell’episodio di anni fa. Quello che tua madre ha sempre taciuto".

Melek avrà la conferma di essere nata dal trauma: Nilay rivelerà ciò che sua madre ha sempre nascosto

Interrogata sulla natura dell’accaduto, la testimone confermerà che l’abuso non è frutto di dicerie: "Purtroppo è accaduto davvero". Specificherà che, subito dopo l’aggressione, la madre aveva lasciato la città rifugiandosi da lei fino al parto: "Tua madre è venuta da me quella notte. Non aveva nessuno con cui confidarsi. È rimasta con me fino al giorno in cui sei nata". Aggiungerà di aver avuto Melek tra le braccia: "Ti ho presa io in braccio appena sei venuta al mondo". Confermerà, infine, il passaggio giudiziario: "All’inizio l’avevo convinta a denunciare. La querela fu depositata. Poi lei ha avuto paura e l’ha ritirata".

E sulla prova rimasta, il verbale della denuncia: "Voleva distruggere tutto, ma io ho tenuto la copia. Non si sa mai, dissi".

Cihan non attenderà oltre: uscirà di casa deciso a rintracciare Halil

A quel punto Cihan si alzerà con decisione: "Basta parole. Vado a prenderlo". Esat proporrà di seguirlo: "Veniamo anche noi, non vai da solo". Melek, pur in condizioni fisiche compromesse a causa della gravidanza, insisterà: "Apro quella porta o la sfondo, ma vengo anch’io. Non mi lasciate fuori". Cihan e Melek usciranno immediatamente alla ricerca dell’uomo, anche Esat vorrebbe andare insieme al fratello ma non può, visto che si trova agli arresti domiciliari e indossa il braccialetto elettronico.