Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sevilay partirà in segreto per incontrare il fratello biologico mai conosciuto. Il viaggio, però, si trasformerà in un incubo: l’uomo proverà ad abusare di lei prima dell’intervento di Nuh.

Sevilay lascerà la Cappadocia di nascosto per raggiungere il fratello che non ha mai visto

Sevilay vorrà cercare di dare un senso al suo passato e finalmente trovare un senso di appartenenza nella sua vera famiglia. Cihan è riuscito a scoprire qualcosa sulla sua famiglia biologica: il padre è morto, ma ha due fratelli, uno vive a Istanbul e l'altro negli Stati Uniti.

Senza dire nulla a nessuno, la ragazza farà le valigie e lascerà la Cappadocia, intenzionata ad andare a trovare uno dei suoi fratelli, Andac. Si presenterà nella sua azienda, ma non avrà intenzione di dire subito che sono fratello e sorella. La ragazza verrà a sapere che il fratello sta cercando un consulente esecutivo per il suo team: Sevilay farà il colloquio e verrà presa.

In Cappadocia crescerà la tensione: Nuh partirà per trovarla

Intanto, in Cappadocia, Nuh sarà molto preoccupato per Sevilay. Sa che è andata a Istanbul per trovare suo fratello, ma non ha l'indirizzo. Nazim lo sa e proverà a chiederglielo, ma si rifiuterà di darglielo, visto gli scatti di ira che il ragazzo aveva avuto in passato nei confronti di Sevilay.

Allora Nuh si rivolgerà alla sorella per chiederle aiuto. Inizialmente, Melek non vorrà assecondarla, ma alla fine, preoccupata anche lei per Sevilay, parlerà con Nazim e riuscirà ad aver l'indirizzo dell'azienda del fratello della ragazza.

In ufficio l'incontro si trasformerà in incubo prima dell’arrivo di Nuh

Mentre Nuh si dirigerà a Istanbul, Sevilay resterà particolarmente colpita dal fratello. Lo trova così a modo e gentile, sarà proprio orgogliosa di essere sua sorella. Sevilay, però, non potrà immaginare che nella testa del fratello gli ronzano strane idee. Una sera, le chiederà di fare gli straordinari perché hanno tanto lavoro da fare. Dopo aver lavorato un po', Andac le chiederà di fare una pausa e si rifugeranno nel salottino dell'ufficio.

La situazione, però, prenderà subito una piega inaspettata. Andac inizierà a bere e a provarci con Sevilay, che penserà di mettersi in salvo. "Mi scusi, ma devo andare", dirà la ragazza dirigendosi verso la porta, ma lui la seguirà, l'afferrerà e tenterà di approfittarsi di lei, ignorando il suo rifiuto. "Sono tua sorella", proverà a dirgli, ma lui la interromperà subito: "Devi smetterla di dire queste cose, perché sai bene che tra noi non c'è niente di fraterno". La ragazza non riuscirà a liberarsi, fino a quando si spalancherà la porta ed entrerà Nuh, giunto a Istanbul pronto a salvarla.