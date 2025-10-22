Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Halil, l'ex marito di Sumru, avvierà un piano parallelo: dopo aver stretto un’alleanza con Hikmet, sedurrà Canan con la promessa di un investimento rapido e la convincerà a consegnargli 500.000 dollari, ignara della trappola.

Halil torna in Cappadocia e dà il via a una nuova alleanza con Hikmet

A breve si assisterà all'arrivo di Halil in Cappadocia. Lui è l'ex marito di Sumru e con il suo arrivo scatterà un'alleanza con Hikmet. Non sarà solo un interesse economico, tra i due ci sarà anche una relazione, fatta di incontri scabrosi nella villa della donna.

Inizieranno ad attuare una serie di colpi per rubare del denaro ai Sansalan. Per il primo coinvolgeranno anche Esat. Insceneranno il sequestro di Esma per prendere a Cihan un milione di dollari. Cihan consegnerà il denaro ai sequestratori, ma molto presto scoprirà ciò che ha combinato il fratello e lo farà arrestare, quindi Hikmet e Halil potranno dire addio al denaro.

Il nuovo piano di Halil: sedurre Canan per svuotare i conti dei Sansalan

Durante una visita nell'hotel dei Sansalan, però, Halil farà la conoscenza di Canan. Come al solito, lei si starà vantando con il personale di essere una Sansalan e la cosa non sfuggirà all'orecchio astuto di Halil, che la selezionerà come sua prossima preda.

Halil inizierà un corteggiamento serrato, facendo anche ingelosire Hikmet, ma lui avrà solo uno scopo: prendere tramite Canan il denaro dei Sansalan. Durante un'uscita con Canan, Halil metterà in atto una messa in scena. Si farà raggiungere da un suo amico con una valigetta colma di soldi e farà intuire a Canan che, grazie un piccolo investimento, è riuscito a ottenere tutto quel denaro. Canan non è esperta di finanze o di investimenti, ma a molto denaro e il desiderio di averne ancora di più la spingerà a farsi abbindolare dalle parole di Halil e dell'amico, che con un particolare investimento le faranno credere che può ottenere facilmente dei soldi.

Canan cade nella trappola: consegnerà a Halil mezzo milione di dollari

Canan non esiterà ad andare in banca per chiedere alla direttrice un prelievo da 500.000 dollari. "Certo signora Sansalan, domani le daremo ciò di cui hai bisogno", le dirà la direttrice, ma Canan sarà spazientita: "Ho bisogno di quel denaro oggi e se non mi accontenterà, dirò a ogni componente della famiglia Sansalan di chiudere il conto presso la vostra banca". Smossa anche dalla paura di perdere dei clienti preziosi, la direttrice farà di tutto per consegnarle in giornata 500.000 dollari. Canan, piena d’orgoglio, raggiungerà Halil per consegnargli il denaro, senza immaginare che non diventerà più ricca ma, al contrario, solo più povera.