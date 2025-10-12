Il testamento di Samet sarà un'amara sorpresa per tutti gli eredi nelle prossime puntate de La notte nel cuore: il potente Sansalan, infatti, lascerà in eredità 60 milioni di debiti deludendo ogni aspettativa.

Le anticipazioni rivelano che i cinque eredi saranno costretti a rinunciare alla propria quota per non ritrovarsi con 12 milioni di debiti a testa. Bunyamin temerà che si tratta di un modo per non dividere con lui l'eredità, ma le carte parleranno chiaro. A prenderla nel peggiore dei modi, però, sarà Hikmet che andrà su tutte le furie.

La morte di Samet e il cambiamento di Esat

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un colpo di scena che lascerà l'amaro in bocca a tutta la famiglia Sansalan. La salute di Samet, infatti, peggiorerà all'improvviso nonostante il trapianto e tutto sarà rimesso in discussione. L'uomo non sarà più cosciente e i medici non lasceranno nessuna speranza ai suoi figli. Cihan prenderà le redini della famiglia e non sarà affatto facile per lui tenere a freno l'ambizione di Esat che si unirà alla zia Hikmet per estorcere dei soldi ai suoi parenti. L'obiettivo del ragazzo sarà mettere insieme una grossa somma di denaro insieme a sua zia e a Halil, il padre dei gemelli, per poi fuggire. Non tutto, però, andrà come previsto: Esat sarà arrestato dopo aver messo in scena il rapimento di Esma, mentre Hikmet otterrà la tutela di Samet e giocherà al rialzo per cedere questo ruolo a Cihan che lo rivendicherà con forza.

Hikmet chiederà 5 milioni di dollari a Tahsin e Cihan in cambio della tutela di suo fratello, ma non riuscirà ad avere quei soldi perché Samet morirà poco prima della firma sull'assegno. Le carte si rimescoleranno: al funerale di suo padre, Esat arriverà in manette e capirà di aver commesso un grosso errore agendo alle spalle della sua famiglia. Il ragazzo otterrà i domiciliari e tornerà a casa totalmente cambiato: chiederà scusa a Nuh e sarà pronto anche a donargli il sangue quando starà male. Esat, inoltre si rimangerà la parola con Hikmet e si tirerà fuori dal suo piano, lasciandola da sola con Halil.

La lettura del testamento di Samet lascerà tutti senza parole

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, dopo giorni di lutto, i Sansalan penseranno all'eredità che riceveranno da Samet.

Hikmet minaccerà pesantemente suo nipote: se non le darà il milione che avevano concordato, lei dirà a Cihan che lui era alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente a Sevilay. Esat non si lascerà intimidire e dirà a sua zia che pur di liberarsi di lei è disposto a cederle l'intera eredità che riceverà da suo padre. Il momento tanto atteso arriverà con la telefonata del notaio che convocherà tutti i componenti della famiglia per la lettura del testamento. Cihan, Esat, Harika, Bunyamin e Sumru saranno riuniti attorno al tavolo per capire quanto andrà ad ognuno di loro. L'amara sorpresa, però, stravolgerà tutti i piani: il notaio spiegherà che Samet giocava in borsa e che ha accumulato un debito pari a 60 milioni.

L'avvocato Nezim consiglierà agli eredi di rinunciare alla propria quota, altrimenti ognuno di loro erediterebbe 12 milioni di debiti. Naturalmente, tutti rifiuteranno l'eredità, ma Bunyamin avrà uno scatto di rabbia e ipotizzerà che si tratta di un trucco per escluderlo dai beni di famiglia. Chi prenderà peggio la notizia, però, sarà Hikmet che quando parlerà con Esat e scoprirà che non avrà nulla da lui andrà su tutte le furie.

Hikmet non ha altri obiettivi che il denaro dei Sansalan

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet sta facendo di tutto per mettere le mani sul patrimonio di famiglia. La donna ha fatto cacciare Sumru da Samet rivelando che la donna ha avuto due gemelli in gioventù e li ha abbandonati.

Successivamente, Hikmet ha provocato un grave incidente a Melek con lo scopo di farle perdere il bambino che avrebbe rappresentato un'altra quota in meno dell'eredità. Quando Tahsin ha preso la villa dei Sansalan e l'ha restituita a Sumru, Hikmet l'ha portata fuori strada con l'auto facendole rischiare la vita. A quanto pare, però, i piani di Hikmet non stanno portando alcun vantaggio e la donna si sente sempre più frustrata. L'unico che le dà ancora corda è Esat che, deluso da sua madre Sumru, crede di aver trovato in lei un valido sostegno.