Canan avrà un'idea da proporre a Bunyamin nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Prendiamo noi il figlio di Esma".

Le anticipazioni rivelano che Esma si troverà in una situazione disperata: Esat non vorrà sposarla e lei aspetterà un figlio da lui. Canan troverà una soluzione con suo marito: visto che non possono avere figli, prenderanno quello che Esma partorirà, in cambio le offriranno dei soldi e una sistemazione nel villaggio.

Esma sarà disperata quando scoprirà di essere incinta

Le anticipazioni de La notte nel cuore vedono Esma al centro delle nuove trame.

La ragazza si legherà sempre di più al figlio di Samet e crederà a tutte le sue promesse. Esat, pur di conquistare il cuore di Esma, le giurerà che presto la sposerà ma la realtà sarà ben diversa. Quando la ragazza si accorgerà di essere incinta, infatti, riceverà una grossa delusione dal suo fidanzato. Esat, infatti, le dirà che il massimo che può fare è pagare una clinica per l'aborto. Esma tenterà di togliersi la vita in preda alla disperazione e Cihan si offrirà di aiutarla, assicurandole che non sarà più sola in questa situazione. Il maggiore dei Sansalan convocherà nel suo studio Esma ed Esat e metterà suo fratello di fronte alle sue responsabilità. "Questa ragazza è incinta e tu sei il padre del bambino", dirà Cihan, "vi sposerete".

Esat non riuscirà a trattenere una risata e continuerà ad affermare che l'aborto è l'unica soluzione. Esma, umiliata, andrà via in lacrime e penserà di interrompere la gravidanza. La famiglia si stringerà attorno alla ragazza e solo Hikmet difenderà suo nipote dalle nozze obbligate. Persino Bunyamin insisterà affinché Esat sposi Esma, ma questo farà infuriare Canan che con una scusa trascinerà suo marito in camera.

Esat rifiuterà il matrimonio con Esma

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la gravidanza di Esma sarà al centro delle discussioni del Sansalan. Esat non vorrà saperne di sposarla, ma la sua famiglia lo metterà di fronte alla responsabilità di diventare padre. Canan rimprovererà Bunyamin per essersi interessato alla vicenda, anche se lui rivendicherà il fatto di essere il fratello maggiore di Esat e quindi doverlo indirizzare verso la scelta più giusta.

Canan, in lacrime, dirà a suo marito che non possono avere figli e l'arrivo di un altro Sansalan dimezzerebbe ulteriormente l'eredità. Il giorno seguente, Canan proverà a convincere Esma ad andare via dalla villa o dare via il suo bambino perché non sarà mai accettato. La ragazza avrà solo una certezza: non abortirà perché il ginecologo le ha detto che non potrà avere altri figli. Esma andrà via in lacrime e Canan chiamerà Bunyamin per parlargli dell'idea che ha avuto. "Prendiamo noi il bambino di Esma", dirà la donna, "E mandiamo lei al villaggio". Canan ricorderà a suo marito che il bambino resterà sempre un Sansalan visto che avrà lui come padre. "Occupiamoci di lei finché non partorirà", dirà Canan, "Poi le daremo dei soldi e andrà via".

Bunyamin sarà piuttosto scettico ma di fronte alle lacrime di sua moglie dovrà cedere e si lascerà andare ad un abbraccio.

Canan e Bunyamin non possono diventare genitori

Nelle puntate in onda in Italia è già emerso il problema che affligge Canan: non poter essere madre. La donna e Bunyanin si sono rivolti a una clinica per capire il loro problema, ma fino ad oggi non hanno trovato una soluzione. Canan soffre molto per questa situazione, a differenza di Bunyamin che sembra essere meno coinvolto in questa vicenda. Al momento, tutte le energie dell'uomo sono concentrate su una verità che gli è stata nascosta per anni: è il figlio di Samet. Bunyamin ha ripensato alla sua infanzia difficile, con un padre che lo maltrattava e una madre infelice. Adesso vuole recuperare tutti i privilegi che non ha avuto, a partire dal cognome Sansalan.