Sumru riprenderà possesso di Villa Sansalan nelle prossime puntate de La notte nel cuore e per lei sarà una grande rivincita. "Ora tutto si è capovolto", dirà a Hikmet con soddisfazione.

Le anticipazioni rivelano che Tahsin si presenterà con la polizia a casa di Samet, intimando di liberare la villa. Il signor Sansalan avrà un'emorragia cerebrale, che lo ridurrà in fin di vita. Tahsin aspetterà qualche giorno, ma poi tornerà alla villa e ordinerà a tutti di andare via. Harika ed Esat si scaglieranno contro la madre, ma Sumru non si lascerà sopraffare dal senso di colpa: "Vivrò nella casa da cui mi avete cacciata".

Una breve tregua per Tahsin e Sansalan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che presto nella famiglia Sansalan cambieranno molte cose. Cihan sarà deciso a vivere la sua storia d'amore con Melek e per questo proverà a mettere pace tra le due famiglie. L'intento sembrerà riuscire, tanto che si organizzerà una cena per mettere fine alla guerra, ma una brutta notizia rovinerà tutto. Quando tutti i Sansalan saranno a tavola, apprenderanno che Tahsin è stato vittima di un agguato e gli animi torneranno a infuocarsi. Appena le condizioni di salute dell'uomo miglioreranno, non ci sarà più spazio per la pace, visto che i sospetti dell'attentato si concentreranno sui Sansalan. Tahsin confiderà a Sumru e Nuh di avere la certezza che è stato Samet a tentare di togliergli la vita, ma non avrà le prove per denunciarlo.

Nel frattempo, Cihan proporrà a Melek di sposarsi in segreto: lasciare le rispettive ville per stare insieme ed essere felici. La ragazza spiegherà che teme una reazione di Nuh e vorrebbe prima che suo fratello si calmasse e accettasse il loro amore. Cihan non avrà più intenzione di pazientare e sarà chiaro con Melek: dovrà scegliere tra lui e Nuh. Nel frattempo, Tahsin proseguirà con la sua vendetta silenziosa ignorando i patti che erano stati stipulati prima dell'agguato.

La rivincita di Tahsin e Sumru e il malore di Samet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Tahsin arriverà a Villa Sansalan sorprendendo Samet: "Dovete lasciare questa casa, fai le valigie e svuota la mia villa". Il padre di Cihan ricorderà a Tahsin che avevano stabilito la pace e lui gli dirà che i patti non valgono più dopo il suo attentato.

Samet avrà un malore e si accascerà sulla poltrona, ma Tahsin penserà che si tratti di una sceneggiata per non lasciare la casa. Turkan chiamerà immediatamente l'ambulanza e Samet sarà ricoverato in gravi condizioni con un'emorragia cerebrale. Tahsin dovrà rimandare la sua vendetta, ma si tratterà di poco tempo. Tornerà alla carica dopo qualche giorno, presentandosi a Villa Sansalan a colazione. Bunyamin lo inviterà a sedersi con loro, ma Tahsin sarà molto chiaro: "Dopo la colazione lascerete questa casa". A spalleggiare l'uomo ci sarà Nuh, che avvertirà tutta la famiglia della presenza della polizia fuori: "Se non ve ne andate vi butteranno fuori loro". Hikmet farà appello alla sensibilità di Tahsin, ricordando che Samet è in fin di vita, ma queste parole non cambieranno le cose.

"Quando mia madre stava morendo nessuno di voi le ha dato dell'acqua", dirà con fermezza Tahsin a sua sorella. I Sansalan saranno costretti ad andare via e Sumru sarà pronta a riprendere possesso della sua casa. Harika si mostrerà molto dura con sua madre: "Vivrai nella casa da cui ci hanno cacciati?". La donna avrà già la sua risposta: "Vivrò nella casa da cui voi mi avete cacciata". Esat interverrà: "Non sei una madre". Sumru, tuttavia, finalmente potrà tornare tra le mura che le erano state strappate via e si prenderà la sua rivincita. "Come avevo previsto, ora tutto si è capovolto", dirà a Hikmet con soddisfazione.

Sumru umiliata da tutta la famiglia si è rialzata grazie a Tahsin

Nelle puntate andate in onda in Italia, Sumru è stata cacciata in malo modo da Samet quando è emerso che è la madre di Nuh e Melek.

Tutta la famiglia ha voltato le spalle alla donna che all'improvviso si è trovata senza un soldo e senza un tetto sulla testa. Ad aiutare Sumru è stata la domestica Enise che le ha offerto un riparo nella sua dimora. La donna ha ricominciato da zero lavorando in un negozio di tappeti facendo la commessa. A cambiare nuovamente la vita di Sumru è stato Tahsin, che le ha permesso di trasferirsi alla villa in cui vive con Melek e Nuh, e le ha dichiarato il suo amore. Grazie a lui, inoltre, Sumru è diventata la proprietaria del negozio di tappeti e ha ripreso in mano la sua vita. Tahsin aveva promesso a Sumru che presto avrebbe ripreso tutto quello che le spettava e ha mantenuto la sua parola.