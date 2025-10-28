Hikmet commuoverà Sumru raccontandole il suo passato difficile nella puntata de La notte nel cuore di domenica 2 novembre. "Sono umana anch'io", dirà in lacrime a sua cognata, che sarà sinceramente dispiaciuta per lei.

Le anticipazioni rivelano che, appena uscita dal carcere, Hikmet avrà un confronto con Sumru e le racconterà di essere sempre stata maltrattata da bambina e da ragazza, prima da suo padre e poi da suo marito. La sua solitudine farà effetto su Sumru, che le metterà una mano sulla spalla. Nel frattempo, anche Nuh tornerà libero e Tahsin si augurerà che abbia imparato la lezione.

Nuh e Hikmet in carcere

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nuh e Hikmet verranno trasferiti in prigione in attesa del processo. Questi giorni difficili serviranno a Nuh per riflettere, soprattutto quando si renderà conto che nessuno andrà a trovarlo in carcere. Sumru, Tahsin e Melek non lo abbandoneranno, ma penseranno che lasciarlo un po' di tempo da solo possa aiutarlo a imparare la lezione, dopo aver tentato di togliere la vita a Harika e Hikmet. A dimostrazione del fatto che Nuh non verrà lasciato solo, Tahsin si recherà in carcere per parlare con Hikmet e provare a stabilire con lei un patto che convenga a tutti. In un primo momento, la donna si rifiuterà anche solo di sentire parlare Tahsin, ma poi si siederà ad ascoltarlo.

Sarà molto chiaro: "Se non fai quello che ti dico, non uscirai più da qui". Tahsin spiegherà a Hikmet che ha catturato l'uomo che le ha procurato l'auto con cui ha tentato di uccidere Melek e Sevilay. Aggiungerà che ha parlato con un avvocato e visto che Sevilay è legalmente sua figlia, il reato diventa ancora più grave. Hikmet non avrà scelta e ritirerà la denuncia contro Nuh. I due torneranno in libertà e Hikmet proverà ad andare a casa Sansalan, ma sarà cacciata in malo modo da Cihan, che non potrà perdonarla per aver attentato alla vita di Melek e Sevilay e non vorrà più vederla. Non avendo nessun altro posto dove andare, Hikmet tornerà alla villa in cui abita Tahsin e di cui possiede solo qualche stanza.

La donna si chiuderà in camera e piangerà su una vecchia foto che la ritrae da bambina con sua madre e suo padre.

Il confronto di Sumru e Hikmet

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 2 novembre, Sumru andrà a bussare alla porta di Hikmet per parlare faccia a faccia, chiedendole perché l'abbia lasciata da sola e in difficoltà quando ha avuto l'incidente. Hikmet negherà, dicendo di non aver visto né lei né la sua macchina e quando Sumru insisterà, la donna crollerà. "Sono io la causa di tutti i guai?", chiederà in lacrime, "Tutti mi puntano il dito". Hikmet inizierà a parlare della sua infanzia difficile: "Da piccola sono sempre stata disprezzata, tutti pensavano solo ai miei fratelli.

Quando mi sono innamorata mio padre mi ha cacciata". Le parole della donna faranno pena a Sumru, che si siederà accanto a lei. "Mi ha buttata fuori casa senza soldi", spiegherà, "Poi mi sono sposata e mio marito mi picchiava". Hikmet proseguirà con la sua storia dolorosa: "A mio fratello non è mai importato niente di me". Sumru non saprà cosa dire, ma sarà molto dispiaciuta per Hikmet, che continuerà a raccontare la sua profonda solitudine: "Sono umana anch'io". Sumru metterà una mano sulla spalla di Hikmet e le chiederà di non piangere più, visibilmente commossa.

La freddezza e la crudeltà di Hikmet

Nelle puntate precedenti, Hikmet si è sempre mostrata come una donna fredda e spietata nei confronti di tutti.

Il suo unico pensiero è stato il patrimonio di famiglia e pur di impossessarsene è stata capace di tutto. Hikmet ha costretto Sevilay a sposare Cihan e per farlo è arrivata a picchiarla e minacciare di toglierle la vita. Come se non bastasse, la sorella di Samet ha provato a far abortire Melek organizzando un finto incidente di auto. Infine, quando Sumru è tornata in possesso della villa di famiglia, Hikmet l'ha mandata fuori strada con l'auto e poi ha finto di non averla mai vista. Il primo ad accorgersi dei reati di Hikmet è stato Nuh che prima ha avvertito pesantemente la donna e poi ha tentato di vendicarsi di lei togliendole la vita in uno sfasciacarrozze. La donna si è salvata solo perché in macchina con lei c'era Harika, la sorellastra di Nuh.