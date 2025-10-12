Hikmet incontrerà Nihal, la moglie di Gürcan, in un locale nella 25ª puntata de La notte nel cuore in onda martedì 14 ottobre. "Sumru ha eliminato tuo marito", le dirà invitandola a denunciarla.

Le anticipazioni rivelano che Cihan vedrà Hikmet uscire molto tardi e la seguirà, sospettando che voglia incontrarsi con il cecchino di Tahsin. Il ragazzo, però, dovrà ricredersi, vedendo arrivare una donna all’appuntamento e andrà via. L'obiettivo di Hikmet sarà distruggere Sumru e farà di tutto per convincere Nihal della colpevolezza di sua cognata, dal momento che è diventata la proprietaria del negozio del marito.

I sospetti di Cihan su sua zia Hikmet

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Tahsin verrà trovato in gravi condizioni dopo un agguato nel bosco. Sumru e Nuh saranno disperati e i medici opereranno d'urgenza Tahsin. La situazione resterà molto grave ma, dopo l’intervento, il medico spiegherà che tutto dipenderà dalle prossime ore e dal modo in cui Tahsin reagirà all’operazione. Nel frattempo, tutti si domanderanno chi possa aver commesso un simile reato e i sospetti ricadranno sui Sansalan. Poco prima dell'agguato, Samet aveva firmato un accordo di pace con Tahsin, che prevedeva il divorzio da Sumru. Samet si difenderà dicendo di essere innocente, ma sarà difficile spostare i sospetti su qualcun altro.

Cihan sospetterà anche di sua zia Hikmet e per questo inizierà a pedinarla per cercare una risposta alle sue domande. Il ragazzo vedrà la donna allontanarsi da casa a tarda sera e in fretta e per questo la seguirà. Hikmet si recherà in un locale e si metterà ad aspettare qualcuno. Cihan non potrà aspettare oltre e raggiungerà la zia al tavolo: "Cosa ci fai qui?". Hikmet risponderà che incontrerà un'amica, ma suo nipote sarà convinto che si tratti del cecchino che ha sparato a Tahsin.

Hikmet e la moglie di Gürcan alleate?

Nella 25ª puntata de La notte nel cuore in onda martedì 14 ottobre, Cihan metterà alle strette Hikmet, che negherà le sue accuse. La donna si dirà offesa per le insinuazioni di Cihan e poco dopo arriverà la persona che incontrava.

Vedendo che si tratta di una donna che abbraccerà Hikmet, Cihan andrà via deluso. Hikmet resterà da sola con la sua conoscente: Nihal, la moglie di Gürcan, l'ex datore di lavoro di Sumru. Hikmet arriverà subito al sodo e rivelerà a Nihal il motivo del suo invito: "Sumru ha ucciso tuo marito". La donna aggiungerà di non avere prove, ma solo forti sospetti, spiegandole che Sumru è l'unica che ha tratto vantaggio dalla scomparsa di Gürcan, visto che è diventata la proprietaria del locale. "Denuncia Sumru e Tahsin", consiglierà Hikmet, ricordandole che suo marito aveva ceduto anche la sua casa alla donna.

Il lato oscuro di Gürcan

Nelle puntate precedenti, Sumru pensava di aver trovato un amico in Gürcan, il proprietario del negozio di tappeti.

L'uomo le ha dato un lavoro quando tutti le avevano voltato le spalle e si è mostrato sempre disponibile con lei. Quando Sumru è rimasta senza casa, Gürcan le ha dato uno dei suoi appartamenti in affitto. Presto, però, l'uomo ha fatto emergere il suo lato peggiore perché ha tentato di abusare di Sumru. La donna ha saputo difendersi e durante uno scontro fisico, ha spinto Gürcan che ha battuto la testa ed è morto. A toglierla da questa brutta situazione è arrivato Tahsin, che con l’aiuto di Nuh ha fatto sparire il corpo e ha accolto Sumru in casa sua. Il rimorso e la paura, tuttavia, non hanno mai abbandonato la donna che teme di finire in prigione da un giorno all'altro.