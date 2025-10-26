Hikmet verrà arrestata e portata in carcere per il tentato omicidio di Melek e Sevilay nella 29ª puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 28 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che la polizia porterà in carcere anche Nuh per aver attentato alla vita di Harika e di sua zia. Nel frattempo Esat accetterà di accompagnare Esma dal ginecologo, ma la ragazza cadrà dalle scale. Bunyamin incolperà suo fratello dell'accaduto e tra i due nascerà una lite.

La crudele vendetta di Nuh per Hikmet

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che tra Hikmet e Nuh ci sarà la resa dei conti.

Il ragazzo si vendicherà della sorella di Samet tentando di togliere la vita a Hikmet in uno sfasciacarrozze. Si tratterà di un’esecuzione e Hikmet rischierà di finire in un autodemolitore. Nuh si fermerà un attimo prima della tragedia solo perché scoprirà che in auto con Hikmet c'è Harika, sua sorella. Il ritorno a casa sarà disastroso per Nuh: tutti condanneranno il suo comportamento e gli volteranno le spalle. Melek non potrà accettare che suo fratello sia diventato un potenziale assassino e sceglierà di stare con Cihan. Preparerà la valigia e Nuh la seguirà con un'arma, implorandola di restare. Quando Melek gli dirà di no, Nuh punterà l'arma al suo cuore, pronto a fare fuoco. L'arrivo di Tahsin e Sumru eviterà il peggio, ma sarà ormai evidente che il ragazzo abbia dei seri problemi mentali.

Nel frattempo, Hikmet denuncerà Nuh che finirà in prigione per il tentato omicidio. La storia, però, non si concluderà qui, perché la polizia arriverà anche a casa Sansalan e cercherà Hikmet per metterle le manette. La donna non riuscirà a capire il motivo di quell'arresto, visto che è stata lei la vittima della situazione. Gli agenti, a quel punto, le chiariranno le idee: "Hai tentato di uccidere Sevilay e Melek con un incidente di auto".

Esat accetterà di accompagnare Esma dal ginecologo

Nella 29ª puntata de La notte nel cuore di martedì 28 ottobre, Hikmet verrà portata in carcere dalla polizia. L'accusa a suo carico sarà grave: tentato omicidio. Resterà in cella e le detenute non la accoglieranno con simpatia.

Anche Nuh dovrà restare in carcere in attesa dell'interrogatorio, ma prometterà a Tahsin che appena tornerà libero si rivolgerà a uno specialista per controllare la sua rabbia. Nel frattempo, alla villa, Esma farà un altro disperato tentativo con Esat. La ragazza gli farà trovare la foto dell'ecografia invitandolo ad accompagnarla al prossimo appuntamento con il ginecologo. Esat inaspettatamente accetterà di andare con Esma, ma quando saranno pronti lei cadrà dalle scale. Bunyamin accuserà suo fratello di aver spinto la giovane moglie e tra i due nascerà un litigio.

Il piano diabolico di Hikmet ha rischiato di mettere fine a tre vite

Nelle puntate precedenti, Hikmet ha tentato di far abortire Melek, colpevole di portare in grembo un erede dei Sansalan.

La donna si è procurata un'auto e ha chiamato Esat ad aiutarla. Hikmet ha chiesto a suo nipote di guidare e mandare Melek fuori strada per spaventarla e farle perdere il bambino. L'incidente c'è stato, ma è andato diversamente dalle aspettative. In auto con Melek, infatti, c'era anche Sevilay e appena Hikmet lo ha scoperto ha fatto di tutto per salvare le ragazze. L'auto, inoltre, è finita sull'orlo di un burrone e ha rischiato di cadere giù mettendo fine alla vita di Melek e Sevilay. Nuh ha scoperto l'inganno di Hikmet per caso, quando l'uomo che le ha procurato l'auto si è presentato a villa Sansalan a reclamare il suo compenso.