Cihan e Melek si sposeranno e Nuh farà loro gli auguri nella 30ª puntata de La notte nel cuore di domenica 2 novembre.

Le anticipazioni rivelano che dopo tanti ostacoli, Cihan e Melek si diranno sì all'altare, tra gli applausi delle persone care. Per Nuh sarà un grande sforzo trattenere la rabbia, ma alla fine riuscirà ad evitare una scenata. All'improvviso, però, arriverà la polizia per arrestare Cihan a causa dell'agguato subito da Tahsin e Nuh andrà su tutte le furie.

Nuh e Hikmet usciranno dal carcere

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Cihan e Melek decideranno di realizzare il loro sogno nonostante le tante difficoltà delle loro famiglie.

Sansalan "rapirà" e porterà la sua fidanzata a casa sua, dicendole che da quel momento in poi non si sarebbero più lasciati. Melek telefonerà a Sumru per avvisarla e Cihan dirà alla sua futura suocera che il prossimo venerdì lui e sua figlia si sposeranno e sono tutti invitati. La notizia sarà accolta con gioia, anche se Sumru sarà preoccupata per la possibile reazione di Nuh. A Cihan e Melek non resterà che informare i Sansalan che non saranno tutti altrettanto felici. Harika e Esat lasceranno intendere che non accetteranno mai Melek, mentre Bunyamin e sua moglie accoglieranno la ragazza in famiglia. Il giorno delle nozze di Cihan e Melek coinciderà con la scarcerazione della sua Hikmet e di Nuh.

Quest'ultimo sarà informato del matrimonio da Sumru, ma la donna gli chiederà anche di non andare alla cerimonia per evitare discussioni. Cihan e Melek saranno pronti a pronunciare il loro Sì quando Nuh arriverà in sala. La sposa esiterà per qualche secondo vedendo suo fratello, ma alla fine supererà il timore di lui e dirà di sì a Cihan. Tahsin chiederà a Nuh di stare calmo e lui non reagirà, ma resterà in silenzio. Appena andrà via, però, il ragazzo si recherà di fronte ad un burrone e urlerà tutta la sua rabbia al vuoto.

Finale amaro per le nozze di Cihan e Melek

Nella 30ª puntata de La notte nel cuore di domenica 2 novembre, Nuh dovrà accettare le nozze di Cihan e Melek senza batter ciglio.

Una volta tornati a casa, Sumru e Tahsin parleranno seriamente del suo problema e gli diranno che deve rivolgersi a uno specialista. Nuh rifiuterà di andare da uno psichiatra, ma Tahsin gli dirà che se non lo farà lui e Sumru lo lasceranno da solo e dovrà rifarsi una vita. Più tardi, il ragazzo incontrerà per caso Sevilay e proverà ad avvicinarsi a lei, ma la ragazza sarà visibilmente spaventata da lui, anche se Nuh le assicurerà che non le farebbe mai del male. La sera ci sarà la festa di nozze di Melek e Cihan e anche questa volta Sumru e Tahsin raccomanderanno Nuh di restare a casa. I due sposi festeggeranno con parenti e amici con un banchetto e quando si apriranno le danze arriverà Nuh che abbraccerà sua sorella e farà i suoi auguri anche a Cihan.

Tutto sembrerà andare per il meglio, ma all'improvviso arriverà la polizia che arresterà Cihan per il tentato omicidio di Tahsin. Lo sposo sarà costretto a seguire gli agenti pur gridando la sua innocenza e Nuh tornerà ad attaccarlo, dicendo a Sumru e Melek di essersi fatte ingannare da lui.

Nuh disperato senza Melek

Nelle puntate precedenti, Cihan ha messo Melek di fronte a una scelta: o lui o suo fratello. Per la donna è stato impossibile scegliere , ma quando ha visto che Nuh ha attentato alla vita di Harika, Melek ha voltato le spalle a suo fratello. Nuh ha rincorso Melek e poi ha puntato l'arma al suo petto minacciando di togliersi la vita se lei fosse andata via. Tahsin ha evitato il peggio e ha disarmato Nuh, ma Melek si è sentita fortemente in colpa e ha detto a Cihan che non se la sentiva a lasciare suo fratello in quelle condizioni. Sansalan ha capito, ma ha anche deciso che una volta superato quel momento non avrebbe più lasciato andare Melek.