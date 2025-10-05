Sevilay schiaffeggerà Nuh e lo lascerà nella puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 9 ottobre: la ragazza non sopporterà l'umiliante accusa del fidanzato, che insinuerà che lei e Cihan siano stati in intimità.

Le anticipazioni rivelano che Nuh organizzerà un weekend romantico per Sevilay e le farà una proposta di nozze da sogno. Il giorno dopo, però, si mostrerà completamente diverso nei confronti di lei, che gli chiederà cosa sia successo. Dopo aver tentato più volte di evitare la discussione, Nuh confesserà a Sevilay cosa lo ha reso così distante: "Non sono un bambino, sei stata con Cihan e l'idea che ti abbia toccata mi fa impazzire".

Sevilay non discuterà nemmeno con Nuh, ma si limiterà a dargli uno schiaffo e ad andarsene.

La romantica proposta di nozze di Nuh a Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sevilay si lascerà convincere a dare un'altra possibilità a Nuh. La ragazza spiegherà che ama molto il fidanzato, ma i suoi scatti di rabbia le fanno paura e non sopporta la sua gelosia nei confronti di Cihan. Nuh si dirà disposto a cambiare, ma i fatti saranno molto diversi dai buoni propositi. Il ragazzo riuscirà a contenere la sua forte gelosia quando Sevilay e Cihan firmeranno le carte per il divorzio, convinto che da quel momento in poi lui e la sua fidanzata saranno liberi di pensare al futuro. A proposito di questo, Nuh penserà di fare una grande sorpresa a Sevilay e organizzerà un weekend fuori città per festeggiare l'appena conquistata libertà.

I due trascorreranno delle ore molto romantiche e a cena Nuh stupirà Sevilay con la proposta di nozze. Il ragazzo le consegnerà l'anello e poi si cimenterà in una danza tradizionale, raccogliendo i consensi di tutti i presenti e rendendo Sevilay molto felice. Dopo aver danzato, i due si prepareranno a trascorrere la loro prima notte insieme e tutto sembrerà perfetto. L'indomani, al risveglio, Sevilay non troverà Nuh accanto a sé e questo la preoccuperà parecchio. Il ragazzo sarà totalmente diverso dalla sera prima e rivolgerà a Sevilay appena la parola, dicendole che devono ripartire subito.

L'umiliante accusa di Nuh e la decisione di Sevilay

Nella puntata de La notte nel cuore di giovedì 9 ottobre, Nuh prenderà i bagagli e salderà il conto dell’albergo per tornare a casa.

Sevilay continuerà a chiedergli cosa sia successo, ma lui si rifiuterà di parlarle, e questo renderà Sevilay sempre più nervosa. I due fidanzati torneranno a casa, ma Sevilay insisterà per sapere il motivo del comportamento scostante di Nuh. Lui, a quel punto, le dirà tutto: "Hai dormito con Cihan, non sono un bambino. Solo l’idea che ti abbia toccata mi fa impazzire". Sevilay non farà neanche finire la frase a Nuh, lo schiaffeggerà e andrà subito via, lasciandolo senza ulteriori spiegazioni. Melek sarà sorpresa dall'atteggiamento di Sevilay con il fratello, ma appena capirà il motivo della sua rabbia le darà completamente ragione. Aiuterà la sua amica a trovare un posto in cui dormire. Questa volta per Nuh non sarà facile recuperare la fiducia di Sevilay, che si sentirà ferita e umiliata.

Sevilay ha già perdonato Nuh per la sua gelosia

Nelle puntate precedenti, Nuh ha già avuto degli eccessi di rabbia a causa della sua forte gelosia e Sevilay lo ha già lasciato una volta. In quell'occasione, la ragazza si era recata dall'avvocato per sbrigare le pratiche del divorzio da Cihan quando la sua auto si è fermata in mezzo al nulla. Sevilay ha preso il telefono per chiamare i soccorsi ma la batteria è crollata. La ragazza si ritroverà da sola in aperta campagna, mentre Nuh, impaziente, la aspetterà a casa. Sevilay ha accettato l'aiuto dell'avvocato Nazim che è passato di lì per caso e si è offerto di chiamare il suo meccanico di fiducia e accompagnare a casa la ragazza. Quando Nuh ha visto che Sevilay non aveva chiamato lui ma si era affidata all’avvocato, è andato su tutte le furie.

La ragazza ha provato a spiegare che la situazione non le ha permesso di usare il telefono, ma lui non ha voluto saperne. Sevilay, esasperata dalla gelosia di Nuh, gli ha voltato le spalle ed è andata via piangendo.