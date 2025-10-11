La soap opera La notte nel cuore torna su Canale 5 con nuovi episodi inediti martedì 14 ottobre dove, secondo le anticipazioni, qualcuno attenterà alla vita di Tashin il quale verrà ritrovato in fin di vita nel bosco. L'uomo verrà operato d'urgenza e le sue condizioni rimarranno critiche. Nuh, Cihan e Sumru sospetteranno che ci sia lo zampino di Samet dietro il tentato omicidio di Tashin.

Tashin sparisce: potrebbe essere stato ucciso

La puntata del 14 ottobre riprenderà dal momento in cui Esat verserà in condizioni critiche in ospedale dopo essere stato spinto da Mesut mentre Esma avrà confidato a Cihan di aspettare un bambino proprio da Esat.

Cihan e Melek vorranno far riappacificare le rispettive famiglie e sembreranno riuscire nell'interno, visto che sia Samet che Tashin accetteranno di presenziare ad una cena in cui dovrebbe essere sancita una tregua. Samet, per dimostrare la sua buona volontà, accetterà di concedere subito il divorzio a Sumru. Quando arriverà il momento della cena, succederà un imprevisto: Tashin non si presenterà e sembrerà essere svanito nel nulla. Poco dopo, Nuh riceverà una telefonata che lo avvertirà del ritrovamento dell'auto di Tashin crivellata di colpi. Dell'uomo orto non vi sarà traccia e alcune macchie di sangue presenti nell'abitacolo faranno tenere il peggio. Tashin potrebbe essere stato ucciso.

Tashin ritrovato in fin di vita nel bosco

Sumru si scaglierà contro Samet, sicura che ci sia lui dietro la scomparsa di Tashin. Lui negherà ma anche Nuh e Cihan sospetteranno che Samet sia coinvolto nella vicenda. Con l'aiuto della polizia, Sumru, Nuh e Cihan cercheranno Tashin nel busco antistante la piazzola in cui è stata ritrovata la sua auto. Le ricerche saranno difficili anche perché il terreno sarà ricoperto da una spessa coltre di neve. Alla fine Tashin verrà ritrovato con una grave ferita causata da un colpo di pistola. Le sue condizioni appariranno sin da subito critiche e verrà trasportato d'urgenza in ospedale dove verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'operazione riuscirà ma l'uomo sarà ancora in pericolo di vita a causa di una lacerazione al polmone.

Alla villa intanto, Nihayet comincerà indagare per trovare il responsabile di ciò che è accaduto a Tashin. I sospetti della donna e anche quelli di Cihan si sposteranno su Hikmet.

La notte nel cuore si sposta al martedì

Mediaset continua a puntare molto su La notte nel cuore visto che da, qualche settimana a questa parte, ha deciso di regalare un doppio appuntamento settimanale ai fan di questa dizi turca, la domenica e il giovedì.

Nella settimana dal 13 al 19 ottobre, l'appuntamento consueto del giovedì si sposterà al martedì per lasciare posto alla semifinale di Io canto family che occuperà Canale 5 nella prima serata del 16 ottobre.