Le anticipazioni turche della soap tv La notte nel cuore svelano che Esma cadrà dalle scale. Sarà un incidente dovuto a una storta. Tuttavia, l'unico testimone della scena sarà Esat e Bunyamin lo accuserà di averla spinta. "Hai spinto tu Esma giù per le scale?", griderà furioso, mentre la ragazza resterà a terra priva di sensi.

Il matrimonio imposto tra Esat ed Esma porterà solo dolore

Il matrimonio tra Esat ed Esma non si baserà sull'amore. Perlomeno, la ragazza sarà innamorata, lui no. Ma perché Cihan obbligherà il fratello a sposarla? Perché emergerà che la ragazza è incinta e Cihan vorrà che suo fratello si prenda le sue responsabilità.

Tuttavia, la ragazza passerà giorni di inferno: Esat non vorrà stare nemmeno nella sua stessa stanza, obbligandola ad andare a dormire con il fratello. In più, la tradirà, passando le notti con altre donne.

Esma cadrà dalle scale:

Il culmine della faccenda arriverà quando, durante una sera, Esma cadrà dalle scale. Ci sarà Esat testimone dell'incidente, ma il ragazzo non alzerà un dito per prestarle soccorso. C'è da precisare che lui con l'incidente non c'entra nulla, Esma ha avuto semplicemente una storta a un piede.

Tuttavia, ci sarà il caos quando Canan si accorgerà che Esma giacerà a terra, immobile, con il corpo privo di sensi. Sarà un momento di puro terrore, in cui tutti correranno verso di lei.

"Esma! Esma, tesoro mio", griderà Canan con la voce spezzata. "Che cosa le è successo? Dio mio, ti prego, fa’ che non le sia accaduto nulla", urlerà Nihayet.

Attorno a lei si creerà confusione: qualcuno urlerà di chiamare un’ambulanza, qualcun altro proverà a scuotere la ragazza, ma senza ottenere risposta. "È morta? Può essere morta?", sussurrerà Canan con voce tremante.

"Chiamate subito i soccorsi", ordinerà Bunyamin. Poi Nihayet, girandosi verso Esat, lo fisserà con uno sguardo carico d’odio: "Che ti succede, perché resti lì immobile? Tua moglie è a terra e tu non fai nulla?".

Bunyamin accuserà Esat: 'Hai spinto tu Esma giù per le scale'

Mentre tutti cercheranno di soccorrere Esma, la tensione salirà alle stelle.

Canan, accecata dal dolore, accuserà Esat davanti a tutti: "Perché dovrebbe alzarsi? Forse è stato lui a farle questo!"-

Infine, tra le lacrime e la disperazione, si sentirà la domanda che congelerà ogni respiro nella stanza. "Che cosa è successo, Esat? Com’è potuto accadere questo?", dirà Bunyamin.

Esat non dirà nulla, anzi, a un certo punto sembrerà accennare un sorriso. Ma Bunyamin, fuori di sé, non vorrà sentire ragioni: "Forse sei stato tu! Forse l’hai spinta tu dalle scale". Il silenzio calerà improvvisamente e tutti lo guarderanno, scioccati dalle accuse.