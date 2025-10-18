Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, dopo il finto rapimento di Esma, Esat finirà in carcere e riapparirà solo il giorno del funerale del padre, scortato dalla polizia. Proprio lì lancerà alla zia Hikmet un ultimatum: “Fammi uscire dal carcere o sarà peggio”, aprendo una nuova spirale di ricatti.

Il piano del sequestro e il riscatto che scotta

Esat, Hikmet e Halil, l'ex marito di Sumru, penseranno di avere Cihan in trappola. Riusciranno a estorcergli un milione di dollari inscenando il sequestro di Esma. Fingendosi i rapitori, gli chiederanno il denaro in cambio della libertà della ragazza.

Premuroso come sempre e grazie all'aiuto di Tahsin, Esma sarà libera ed Esat avrà i suoi soldi. I tre non vedranno l'ora di dividerli, ma qualcosa andrà storto.

La verità viene a galla: Esat beccato con la valigetta

Esma capirà che dietro il suo sequestro c'è la mano del marito e minaccerà di dire tutto a Cihan. Preso dall'ansia, nel cuore della notte, Esat andrà a prendere la valigetta con il denaro nascosta nel rifugio in cui aveva rinchiuso Esma. Cihan lo troverà, ma non perché glielo dirà Esma, lo scoprirà da solo. Non perdonerà al fratello questo passo falso e lo farà arrestare. Non dirà nulla ai familiari. Mentirà loro, dicendo che Esat si trova ad Antalya per lavoro.

Funerale, sospetti e la zia sull’orlo del baratro

Passeranno i giorni e la famiglia Sansalan verrà investita da un grave lutto: la morte di Samet. Sarà difficile da affrontare, ma si faranno forza. Nella famiglia, però, aleggerà una domanda: che fine ha fatto Esat? Perché non si è precipitato a casa appena saputo della morte del padre? Si trascineranno questa domanda fino al giorno dei funerali, ma Cihan li rassicurerà: Esat è stato informato e presto arriverà. Cihan non starà mentendo, infatti Esat arriverà scortato dalla polizia. Harika non riuscirà a smettere di piangere, sorretta dai suoi familiari. Anche Cihan sarà dispiaciuto per la situazione, ma sa perfettamente che per il fratello è arrivato il momento di crescere e che la deve smettere di fare il ragazzino viziato, che ogni volta se la scampa solo perché appartiene a una famiglia ricca.

Ci sarà anche un'altra persona interessata alla situazione di Esat: Hikmet. Non sarà tanto preoccupata per la sorte del nipote, temerà che anche lei possa finire in carcere, visto che capirà che il ragazzo è stato arrestato per la faccenda del sequestro di Esma. Esat non avrà parole al miele per la zia: "Fammi uscire dal carcere o sarà peggio, sono pronto a trascinarti con me". La situazione per Hikmet sarà sempre più allarmante e dovrà sbrigarsi per evitare di finire anche lei dietro le sbarre.