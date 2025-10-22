Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Harika perderà Nazim a causa del suo carattere arrogante. Dopo aver umiliato pubblicamente una commessa, il ragazzo assisterà alla scena e la lascerà senza appello, dicendole: "Sei la solita spocchiosa, non cambierai mai".

Harika rovinerà la relazione con Nazim a causa della sua arroganza

Nazim e Harika si metteranno insieme, ma sarà una relazione tra alti e bassi a causa del carattere della ragazza, troppo spocchioso e privo di empatia. Più volte, Nazim le spiegherà che non deve giudicare, ma mettersi nei panni degli altri, come per esempio per il caso di Sevilay, che Harika ha preso di mira fino a spingerla ad andarsene dalla Cappadocia.

Stessa cosa vale per Melek e Nuh: Harika li ha sempre criticata, invece di cercare di capire quanto possa essere stato difficile per loro crescere senza la madre. Harika sembrerà cambiare, almeno davanti a Nazim, ma un giorno, in un noto negozio di abbigliamento della Cappadocia metterà in atto il suo atteggiamento snob.

In un negozio Harika umilierà commessa e direttore

Harika, entrata per un acquisto, perderà il controllo davanti a una semplice richiesta della commessa di non alzare la voce. La ragazza le dirà con calma: "Per favore, non mi urli", ma Harika reagirà con disprezzo, convincendosi di essere stata messa in discussione e passerà all’attacco.

Harika pretenderà l’intervento del responsabile: "Chiamatemi subito il vostro capo.

Se entro cinque minuti non arriva, vi cercate un altro lavoro". Quando il direttore proverà a placarla e a suggerire alla dipendente di scusarsi, Harika lo umilierà: "Uno è il direttore di un negozietto da niente e l’altra è una commessa. Chi siete voi?".

Nazim assisterà alla scena e la lascerà senza appello: 'Non cambierai mai'

Il colpo di scena arriverà con l’ingresso di Nazim, anche lui in negozio per fare acquisti, che assisterà all’intera scena senza essere stato visto. Interverrà con tono glaciale: "Quindi devono trovarsi un altro lavoro, è così?". Poi, con fermezza, si rivolgerà allo staff: "Mi scuso io a nome suo. Per favore, tornate al lavoro". A quel punto, Nazim se la prenderà con Harika: racconterà come lei, davanti a lui, finga educazione con i camerieri, per poi rivelare il vero carattere quando lui non è presente.

Le dirà apertamente: "Tutto quello che facevi al ristorante era per ingannarmi. Pensavo fossi cambiata. Mi sbagliavo, sei la solita spocchiosa. Tu non cambi, Harika. E non cambierai". La ragazza, presa dal panico, proverà a trattenerlo: "Nazim, ti prego ascoltami. Chiederò scusa a loro, chiedo scusa anche a te. Sono cambiata, cambierò ancora, te lo giuro. Dammi un’ultima possibilità". Ma Nazim, ormai deciso, non le darà spazio e se ne andrà, lasciandola in preda alla disperazione e ripetendo parole che suoneranno come una condanna definitiva. Harika si ritroverà così davanti alle conseguenze concrete del suo modo di trattare gli altri: la perdita di credibilità davanti a Nazim e, ovviamente, la rottura del loro rapporto.