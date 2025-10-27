Nelle prossime puntate de La notte nel cuore si assisterà a una corsa contro il tempo: dopo aver scoperto che Nuh dovrà essere operato d’urgenza al cervello, la famiglia proporrà di celebrare il matrimonio con Sevilay prima dell’intervento. La coppia accetterà e le nozze lampo verranno officiate nella villa di Tahsin, davanti ai parenti, poche ore prima del ricovero.

Una corsa contro il tempo: l’idea di sposarsi prima dell’intervento

Nelle prossime puntate l’emotività salirà alle stelle quando, a poche ore dal delicato intervento chirurgico di Nuh, scatterà un’idea destinata a cambiare tutto: sposarsi prima dell’operazione.

Dopo aver saputo che Nuh dovrà essere operato con urgenza, in famiglia si aprirà una discussione piena di tensione e tenerezza. Nuh, agitato, ammetterà: "Sto pensando a tante cose, voglio farmi operare subito". Chiederà a Cihan di contattare il chirurgo per procedere con l'intervento il prima possibile. Tahsin gli chiederà perché ha tutta questa fretta e Nuh sarà chiaro: "Non voglio perdere tempo, non vedo l'ora di guarire per poter sposare la mia Sevilay". La ragazza si commuoverà davanti alle sue parole.

Ma quando i familiari si renderanno conto che il tempo per Nuh potrebbe essere davvero poco, arriverà la proposta inattesa: celebrare un matrimonio immediato per dare forza a Nuh. Tahsin spingerà perché non si aspetti oltre: "Perché non vi sposate subito?

Un matrimonio lampo prima dell’operazione gli darebbe forza e morale".

'Prima il matrimonio, poi l’operazione': la decisione che ribalterà tutto

L’idea, accolta con iniziale imbarazzo da Sevilay e Nuh, diventerà presto una decisione definitiva. "Allora è deciso: prima il matrimonio, poi l’operazione", dirà Tahsin.

Le pratiche verranno avviate in tempo record e l'officiante arriverà per celebrare il rito civile davanti ai familiari. Esat e Cihan aiuteranno Nuh a prepararsi, mentre alla sposa ci penseranno Melek e Harika. La cerimonia si svolgerà nella villa di Tahsin e quest'ultimo e Nihayet saranno i testimoni degli sposi. Nuh arriverà abbastanza debilitato, occorrerà una sedia a rotelle per accompagnarlo.

Lacrime, applausi e poi la corsa in ospedale: Nuh e Sevilay diventano marito e moglie

"Sevilay Günser, accetti Nuh Çakırcı come tuo sposo?" – "Sì". "Nuh Çakırcı, accetti Sevilay Günser come tua sposa?" – "Sì".

La sala esploderà in un applauso mentre l’ufficiale annuncerà: "In virtù del codice civile, vi dichiaro marito e moglie".

Ci saranno abbracci, lacrime e auguri: "Che Dio vi renda felici", dirà Tahsin. Poi, senza perdere tempo, arriveranno gli operatori sanitari pronti a prendere Nuh per portarlo in ospedale: "I medici sono pronti. Andiamo. Non facciamoli aspettare".