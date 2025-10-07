Nelle nuove puntate della soap turca La notte nel cuore, Nuh (Aras Aydin) cercherà di sbarazzarsi di Hikmet (Esra Dermancıoğlu) una volta per tutte, prima di ricevere la terribile diagnosi sulla sua malattia. Il ragazzo farà un passo indietro, poiché Hikmet si troverà insieme ad Harika (Derin İnce), nel momento in cui entrambe rischieranno di morire a causa sua.

Sumru ha un incidente stradale, Nuh dà una lezione a Hikmet

Nuh deciderà di vendicarsi di Hikmet, appena scoprirà che ha speronato l’automobile di sua madre Sumru (Ece Uslu). Dopo che quest’ultima rischierà la vita a causa di un incidente, Hikmet si sveglierà bloccata nella sua vettura e si renderà conto di essere da uno sfasciacarrozze.

A quel punto, la donna tenterà di aprire la portiera ma non ci riuscirà. Poco dopo, anche Harika si sveglierà sul sedile posteriore e inizierà a urlare in preda al panico.

Proprio quando zia e nipote saranno in procinto di essere schiacciate dalle lamiere, Nuh minaccerà Hikmet al telefono, ma poco dopo eviterà la tragedia. Il ragazzo deciderà di intervenire, soltanto quando sentirà la voce della sua sorellastra Harika.

Sevilay apprende che Nuh ha un tumore al cervello

Inoltre, Nuh comincerà ad avere diversi malesseri. Un giorno, andrà fuori strada con la sua automobile e perderà i sensi in presenza della domestica Kadriye, alla quale chiederà di non parlare a nessuno dell’accaduto.

Ben presto, Sevilay (Leyla Tanlar) e Tahsin (İlker Aksum) parecchio preoccupati per le condizioni di salute di Nuh, lo convinceranno a sottoporsi a degli accertamenti medici.

I risultati della tac sconvolgeranno Sevilay, visto che verrà a conoscenza che Nuh ha un tumore al cervello.

Nuh ha scoperto che Hikmet ha tentato di far abortire sua sorella Melek

Dopo aver cominciato un’indagine personale, Nuh ha scoperto che Hikmet ha tentato di fare abortire sua sorella Melek (Hafsanur Sancaktutan), causandole un incidente d'auto insieme a Sevilay, quando era in procinto di recarsi dalla ginecologa. In preda alla furia, il ragazzo ha affrontato Hikmet e le ha puntato contro una pistola per costringerla ad ammettere la verità. In un primo momento, la donna ha negato il suo coinvolgimento, ma poi ha confessato che il suo obiettivo principale era quello di far perdere a Melek il bambino che aspetta da Cihan (Burak Tozkoparan).

Parecchio disgustato, Nuh ha definito Hikmet una persona senza cuore e le ha ordinato di sparire per sempre dalla sua vita. Inoltre, prima di lasciarla andare, Nuh le ha fatto un ultimo avvertimento, ovvero di non tentare di fare di nuovo del male alla sua famiglia e nemmeno a Sevilay, altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze.