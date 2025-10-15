Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sevilay prenderà una decisione destinata a cambiarle la vita. Dopo aver scoperto di avere due fratelli, partirà per Istanbul e incontrerà per la prima volta Andac. Tuttavia, gli nasconderà la sua vera identità, ignara delle conseguenze, e si presenterà nella sua azienda fingendo di avere un colloquio di lavoro.

Un passato da mettere in ordine

Sevilay sentirà il bisogno di mettere in ordine la sua vita, soprattutto da quando ha scoperto che il suo padre biologico ha un nome e un cognome. È stato Cihan a dirglielo, ma purtroppo dovrà anche darle una brutta notizia: il padre è morto, ma ha due fratelli, uno vive a Istanbul e l’altro negli Stati Uniti.

Per un breve periodo tornerà a casa dei Sansalan. Dopo che Nuh si mostrerà violento nei suoi confronti, Cihan la porterà via da quella situazione, accogliendola nella tenuta. Tuttavia, la convivenza sarà tutt’altro che serena: Harika continuerà a provocarla e Sevilay finirà per sentirsi di nuovo sola, fuori posto e piena di rabbia verso il mondo.

La fuga verso Istanbul

Sevilay non si sentirà più a casa, nonostante l'affetto di Cihan, Melek e Nihayet, così progetterà la fuga verso Istanbul. Avrà uno scopo ben preciso: conoscere uno dei suoi fratelli, un certo Andac. Non dirà a nessuno che vuole lasciare la Cappadocia e organizzerà il viaggio in sordina. Preparerà la valigia e, con il cuore in subbuglio, si dirigerà alla stazione dei pullman sognando una nuova vita e un futuro diverso.

A casa scopriranno della sua assenza quando Nihayet troverà nella sua camera una lettera d’addio, in cui la ragazza ringrazierà Cihan per tutto quello che ha fatto per lei, promettendogli che un giorno ripagherà il suo debito. Sevilay non scriverà chiaramente che sta andando a Istanbul, ma Cihan lo capirà e sarà in pensiero per lei, temendo che il fratello possa nascondere un segreto capace di ferirla profondamente.

L’incontro con Andac

A ogni modo, Sevilay arriverà a Istanbul e la prima cosa che farà sarà andare presso l'azienda di suo fratello. Verrà accolta dalla receptionist e, quando le dirà che vuole incontrare il signor Andac, la donna penserà che Sevilay sia lì per un colloquio da consulente esecutivo.

Sevilay non avrà intenzione di rivelare la verità, così fingerà di essere alla ricerca di un impiego.

Avrà modo di incontrare il fratello nell’atrio e sarà felice di conoscerlo. Appena gli stringerà la mano, penserà che si stia aprendo un nuovo capitolo della sua vita. Tuttavia, si dovrà presto ricredere: l’uomo nasconderà un lato ambiguo, e il loro legame appena nato sarà messo alla prova da segreti, bugie e ambizioni pericolose che emergeranno nelle prossime puntate.