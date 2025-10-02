Sevilay sarà ricercata per l'omicidio di suo fratello nelle prossime puntate de La notte nel cuore e la sua foto comparirà in tutti i telegiornali.

Le anticipazioni rivelano che Sevilay si metterà alla ricerca di suo fratello Andach, a capo di una prestigiosa azienda. La ragazza si candiderà come assistente e non rivelerà la sua vera identità ad Andach che la assumerà subito. Presto, però, tutto prenderà una piega imbarazzante perché l'uomo tenterà di abusare di Sevilay e la cosa finirà in tragedia. Andach precipiterà dalla finestra e la polizia indagherà, visto che l'unica che era con lui in quel momento risulterà Sevilay, introvabile perché fuggirà con Nuh.

L'ultima scenata di gelosia di Nuh metterà fine alla storia con Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sevilay non abbandonerà mai il suo obiettivo di ritrovare la sua famiglia di origine. In questo la aiuterà Cihan che inizierà ad indagare sul passato della ragazza grazie al suo amico avvocato Nazim. Quest'ultimo troverà il padre di Sevilay, ma comunicherà a Cihan che l'uomo è deceduto. Sansalan si recherà al suo funerale per capire se Sevilay ha dei fratelli e una volta ottenute le sue risposte convocherà la ragazza. L'appuntamento tra i due sarà in un bar e Sevilay, conoscendo la gelosia morbosa di Nuh, proverà a chiamarlo per avvisarlo ma il suo telefono sarà spento.

Dopo aver lasciato un messaggio vocale, la ragazza andrà all'appuntamento con Cihan che le dirà tutto sulla sua famiglia. Questo appuntamento costerà molto caro a entrambi, perché Nuh, senza ancora aver ascoltato il messaggio, andrà su tutte le furie vedendo la sua fidanzata con il suo ex marito e arriverà ad essere aggressivo con entrambi. Sevilay chiuderà del tutto il rapporto con Nuh perché non potrà sopportare un atteggiamento violento nei suoi confronti. La ragazza si dedicherà alla ricerca del suo passato, soprattutto quando Harika le rinfaccerà di aver usato i soldi di una famiglia che non è la sua, visto che lei non è una Sansalan. Umiliata, Sevilay partirà alla ricerca di suo fratello.

Sevilay e Nuh in fuga

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sevilay riuscirà a trovare suo fratello, Andach Altyn che è a capo di una grossa azienda. La ragazza si presenterà sul posto di lavoro e fingerà di candidarsi come assistente del capo. Durante il colloquio, Sevilay parlerà con suo fratello ma non gli rivelerà la sua identità e si comporterà come una normale candidata. Andach sarà molto colpito da lei e la assumerà subito, quindi la ragazza inizierà il suo lavoro in azienda. Presto, però, Andach avrà degli atteggiamenti equivoci ed inizierà a corteggiare Sevilay che proverà a mantenere le distanze. Nel frattempo, Nuh si metterà alla ricerca della sua fidanzata e riuscirà a risalire all'azienda di suo fratello.

Andach si tratterrà con Sevilay oltre l'orario di lavoro e ci proverà pesantemente con lei. La ragazza a quel punto gli dirà di essere sua sorella, ma lui non prenderà sul serio questa affermazione e proverà ad abusare di lei. Sevilay si troverà in una situazione terribile, ma l'arrivo di Nuh fermerà tutto. Il ragazzo affronterà Andach e tra i due ci sarà una colluttazione che terminerà in tragedia. Sevilay colpirà suo fratello con un vaso per difendere Nuh ma Andach continuerà a lottare, ma alla fine perderà l'equilibrio e precipiterà dalla finestra, perdendo la vita. Sevilay e Nuh fuggiranno e andranno a stare in una pensione in attesa di capire come muoversi. Nel frattempo, però, la notizia diffonderà la notizia della morte del noto Andach Altyn con la foto di Sevilay, ricercata per il suo omicidio.

Tutti vedranno la foto della ragazza, anche a villa Sansalan, ma nessuno saprà dove si trova. Nuh contatterà un suo vecchio amico che potrebbe procurare loro un posto dove stare e dei documenti falsi.

L'odio di Nuh nei confronti di Cihan

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh e Sevilay stanno vivendo una grande storia d'amore e niente sembra poterli separare. Nuh, tuttavia, inizia a dare i primi segnali di rabbia incontrollata quando si parla di Cihan. Il ragazzo sa che Melek aspetta un figlio da lui, ma non vuole assolutamente che sua sorella torni con Cihan, Nuh si è proposto di essere come un padre al bambino in arrivo e non vuole sentire parlare di Sansalan. Sevilay ha lasciato la villa per vivere con Nuh e Tahsin, voltando completamente le spalle a Hikmet che per anni l'ha considerata sua figlia.

La ragazza sta per ottenere il divorzio da Cihan, ma nonostante tutto non vuole perdere i rapporti con lui. Sevilay, infatti, riconosce nel suo ex marito un uomo onesto e affidabile, a differenza del resto della famiglia Sansalan.