Esat cambierà radicalmente nelle prossime puntate de La notte nel cuore e chiederà scusa in lacrime a Nuh, Melek e Sumru: "Ho sbagliato con voi".

Le anticipazioni rivelano che Nuh sarà in gravi condizioni in ospedale e Esat gli donerà il sangue, dando inizio a un vero rapporto tra fratelli. Il ragazzo dimostrerà di essere cambiato anche dal punto di vista sentimentale: si scoprirà davvero innamorato di Esma che però avrà paura a fidarsi di lui. Esat, inoltre, rifiuterà di continuare ad aiutare sua zia Hikmet con i suoi loschi piani.

Esat e le nozze forzate con Esma

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un grande cambiamento per Esat. Il figlio più irrequieto di Samet ne combinerà di tutti i colori nelle prossime puntate, ma ad un certo punto si renderà conto di aver sbagliato tanto e tornerà sui suoi passi. A far scattare un profondo pentimento in Esat sarà innanzitutto il suo amore per Esma. Il ragazzo non si renderà subito conto di quello che prova per la ragazza, tanto che la sposerà solo per costrizione e la tratterà male pur aspettando un figlio da lei. Esat arriverà ad inscenare il rapimento di Esma solo per estorcere denaro alla sua famiglia, ma sarà proprio questo terribile episodio a seminare in lui l'inizio di un'evoluzione.

Quando il piano di Esat sarà scoperto, Cihan lo farà arrestare e lui finirà in carcere. Il ragazzo, privato della sua libertà, avrà modo di riflettere sulla sua vita e quando tornerà a casa ai domiciliari sembrerà un'altra persona. Esma non vorrà più saperne di lui, ma Esat confesserà a sua nonna Nihayet di amare davvero sua moglie e di volerla riconquistare. Una splendida dichiarazione d'amore con una proposta di nozze romantica non cambierà le cose: Esma continuerà a rifiutarlo per paura di un'altra delusione. Esat volterà le spalle anche alla perfida zia Hikmet: "Ho cambiato idea non voglio più aiutarti", le dirà mandando in fumo il piano di fuga che avevano messo in atto ai danni dei Sansalan.

Nuh in pericolo di vita: tutto cambierà

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh scoprirà di avere un tumore al cervello. Le condizioni del ragazzo peggioreranno rapidamente e faranno disperare tutta la famiglia. Il medico sarà chiaro: "Nuh ha solo il 40% di possibilità di sopravvivere all'operazione". Nonostante l'altissimo rischio, il ragazzo deciderà di operarsi e questo segnerà definitivamente il cambiamento in Esat. Dispiaciuto per il fratello da sempre disprezzato, Esat andrà in ospedale da lui. Esma si accorgerà della sincera sofferenza di suo marito e inizierà a stargli accanto. Quando tutti saranno riuniti nella stanza di Nuh, Esat chiederà scusa a lui e Melek: "Ho sbagliato con voi", dirà, "Quando ho saputo che eri mio fratello mi sono arrabbiato".

Il ragazzo riconoscerà la sua gelosia: "Pensavo di odiarti", dirà a Nuh in lacrime, "E lo stesso ho fatto con mia madre". "Chiedo scusa a te e a mia madre", dirà ancora Esat e a lui si unirà Harika. L'armonia prenderà il posto della rabbia e l'arrivo del medico interromperà l'atmosfera: "Nuh ha bisogno di sangue", dirà. Esat si farà subito avanti per il prelievo e tra i due fratelli il nuovo inizio sarà ancora più emozionante.

Esat è il miglior alleato di Hikmet

Nelle puntate in onda in Italia, Esat è un ragazzo molto complicato e non riesce a gestire nessuna delle sue relazione in modo serio e sincero. Dopo aver sedotto Esma promettendole le nozze, le ha chiesto di abortire appena ha saputo che la ragazza è incinta.

Disperata, Esma ha tentato di farla finita, ma neanche questo gesto ha ammorbidito Esat, troppo preso dalla sua libertà e dalla voglia di divertirsi. Il ragazzo ha preso molto male l'arrivo di Nuh e Melek nella vita di Sumru, tanto che ha voltato le spalle a sua madre pensando di non essere abbastanza amato. L'unica a cui Esat dà ascolto è sua zia Hikmet che lo sta solo usando per realizzare i suoi piani alle spalle della famiglia Sansalan.