Esat metterà in scena il rapimento di Esma nelle prossime puntate de La notte nel cuore e lo farà per estorcere un milione alla famiglia.

Le anticipazioni rivelano che dopo aver sposato Esma, Esat sarà distante e continuerà a tradirla come se non fosse suo marito. La ragazza sarà disperata, ma il peggio dovrà ancora arrivare. Esat, infatti, assolderà degli uomini per fingere il sequestro di sua moglie e chiedere un consistente riscatto agli Sansalan.

Esma sembrerà sparita nel nulla

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che dopo aver sposato Esma, Esat non sarà affatto un buon marito.

Il ragazzo, infatti, molto spesso passerà le notti fuori e tradirà sua moglie che sarà disperata e addolorata per il suo comportamento. Esma potrà contare sull'aiuto di Sumru e sul sostegno di Nihayet che la incoraggerà a farsi forza, certa che quando nascerà il bambino Esat cambierà anche con lei. Il fratello di Cihan continuerà ad avere un atteggiamento scostante fino a quando un giorno Esma sembrerà sparita nel nulla. Nihayet sarà preoccupata e chiederà a suo nipote notizie di sua moglie. Lui le risponderà che Esma gli ha chiesto di restare per qualche giorno dalla zia, al villaggio, e lui l'ha accompagnata. La nonna non sarà tranquilla, anche perché Esma è incinta e da sua zia non ha le cure e le attenzioni che può avere alla villa.

Nihayet chiederà a suo nipote di riportare sua moglie a casa. Esma, intanto, si troverà in un fienile, rinchiusa e legata senza sapere chi l'abbia sequestrata e perché. La ragazza proverà a fuggire quando uno dei sequestratori le porterà da mangiare, ma sarà catturata dopo pochi minuti. Emergerà che dietro il sequestro c'è Esat che ha pagato i rapinatori e la zia di Esma per organizzare tutto.

Il pagamento del riscatto e il ritorno di Esma

Nelle prossime puntate de La notte del cuore si capirà perché Esat ha fatto rapire sua moglie. Presto, infatti, riceverà una telefonata dei rapitori che chiederanno un milione di riscatto per rilasciare la ragazza. La famiglia sarà in seria difficoltà per la grossa somma di denaro, ma Esat si impunterà dicendo che vuole salvare la vita a Esma a qualunque costo.

Ad aiutare tutti sarà Tahsin che si farà avanti e darà a Esat i soldi necessari per il pagamento. Il piano sembrerà perfettamente riuscito, ma al momento dello scambio Cihan chiederà a Esat di andare con lui, perché non vorrà lasciarlo da solo. Il ragazzo non potrà negare, anche perché desterebbe sospetti, e si recherà all'incontro con i rapitori con suo fratello. Esat consegnerà il milione e potrà riabbracciare Esma che, ignara del vero mandante di tutto, sarà felice dell'affetto di suo marito.

Le nozze infelici di Esat e Esma

Nella puntata di oggi 21 ottobre su Canale 5 in onda in Italia, Esma ed Esat si sposeranno. Il matrimonio sarà stato insolito, perché Cihan ha organizzato tutto costringendo suo fratello ad arrivare all'altare pur non essendo innamorato.

Esat aveva altri progetti e ha insistito affinché Esma abortisse. Cihan le ha promesso che Esat l'avrebbe sposata e ha mantenuto la sua parola. La felicità che la ragazza immaginava accanto al suo amato, però, resta una fantasia troppo lontana dalla realtà.