Melek si mostrerà sorpresa dalla visita di suo padre che si presenterà al suo studio senza annunciarsi nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Tua madre ha mentito", dirà l'uomo negando la violenza di cui Sumru lo accusa.

Le anticipazioni rivelano che Hikmet chiamerà il padre di Nuh e Melek per unire le loro forze contro i Sansalan. Halil racconterà a Hikmet che amava molto Sumru che lo ha lasciato nel momento del bisogno senza neanche dirgli che è incinta. L'uomo negherà di aver mai fatto del male a Sumru, ma ammetterà di essere stato un cattivo padre.

La nuova arma di Hikmet: allearsi con il padre di Nuh e Melek

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet contatterà il padre di Nuh e Melek e si alleerà con lui: "Diamo inizio a una guerra", gli dirà. L'uomo si presenterà a villa Sansalan e conoscerà di persona Hikmet che gli spiegherà di non avere nessuna pietà per la sua famiglia. La zia di Cihan avrà in mente un piano ben preciso: Halil dovrà screditare Sumru, mentre lei provvederà ad appropriarsi della procura di Samet. Il padre di Nuh e Melek si farà convincere facilmente da Hikmet, sia perché il guadagno sarà alto e sia perché desidera prendersi una rivincita su Sumru. La prima mossa dell'uomo sarà presentarsi allo studio di Melek senza farsi annunciare.

La donna si troverà faccia a faccia con suo padre e sarà sconvolta. "Mi abbracci? Diventerò nonno adesso", dirà l'uomo entusiasta, come se non fosse successo niente. Melek sarà a dir poco furiosa e rinfaccerà a suo padre di aver abbandonato lei e Nuh da bambini. Halil spiegherà che vuole rimediare ai suoi errori e riconoscerà di non essere un buon padre. "Non mi toccare", dirà ancora Melek quando l'uomo proverà ad avvicinarsi a lei. "Non sei mio padre". Halil non capirà il motivo di tanto disprezzo da parte di sua figlia che però sarà molto chiara: "Hai violentato mia madre", urlerà.

La versione sorprendente di Halil

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Halil sarà sorpreso dalle gravi accuse di Melek.

"Te lo ha detto Sumru?" chiederà l'uomo balbettando, "sono bugie". La ragazza non crederà alle parole di Halil che continuerà con la sua versione: "Sumru sta mentendo, io amavo tua madre". Melek non darà nessuna possibilità ad Halil e lo metterà alla porta, chiedendogli di non farsi mai più rivedere. Più tardi, Halil incontrerà Hikmet e le racconterà che Melek non ha voluto abbracciarlo. La donna non si meraviglierà e ricorderà al suo socio che ha abusato di Sumru e non poteva aspettarsi un'accoglienza diversa da sua figlia. Halil sarà stupito e spiegherà anche a Hikmet di non aver mai sfiorato la sua ex con un dito. L'uomo racconterà la sua versione e confiderà a Hikmet che lui e Sumru si amavano molto ma lei lo ha lasciato appena lui è finito in prigione per bancarotta.

Halil spiegherà che i suoi soci lo hanno ingannato e lui ha avuto grossi guai con la giustizia: nel momento del bisogno Sumru lo ha lasciato senza neanche dirgli che era incinta. "Io non potevo darle la vita agiata che desiderava", dirà Halil a Hikmet che gli crederà senza esitare. La sorella di Samet ricorderà che Sumru è entrata nella loro famiglia come babysitter perché aspirava al matrimonio con l'uomo più ricco della Cappadocia. Halil spiegherà a Hikmet che Sumru ha mentito sull'abuso per giustificare l'abbandono dei suoi figli e vivere liberamente la sua vita con Samet: "Ha ingannato tutti", dirà. Hikmet non avrà motivo di dubitare delle parole dell'uomo, visto che ha sempre pensato a Sumru come un'approfittatrice.

Chi mente tra Sumru e Halil?

Nelle puntate in onda in Italia, il padre di Nuh e Melek non è ancora entrato in scena. Di lui però, Sumru ha parlato a tutti per raccontare la sua storia. La donna ha detto ai suoi figli che sono nati da un abuso e per questo li ha abbandonati. Sumru ha spiegato che ha sofferto così tanto che non riusciva a tenere tra le braccia i suoi bambini. Nuh e Melek ci hanno messo diverso tempo prima di tornare a fidarsi di Sumru, ma alla fine hanno ricostruito il loro rapporto con la mamma e l'hanno perdonata per l'assenza di anni. Il ritorno di Halil rimescolerà le carte e per Sumru arriveranno ancora momenti molto difficili.