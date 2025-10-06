Nel corso della puntata de La notte nel cuore in programma il 9 ottobre in prima serata su Canale 5, Bunyamin verrà fermato dalla polizia mentre starà rientrando alla la tenuta. L'uomo verrà portato in ospedale dove verrà convinto dai Sansalan a donare il suo rene per salvare la vita di Samet. Turkan, invece, apparirà geloso di Esat dopo aver scoperto che ha una storia con Esma.

Bunyamin è compatibile per il trapianto di rene

Esat chiederà a Sumru di fare una scelta tra lui e Harika oppure i gemelli. La donna tornerà a casa turbata ma il giorno seguente si domanderà se recarsi o meno in clinica.

Intanto le condizioni di salute di Samet peggioreranno notevolmente dopo il grave incidente stradale. Esat e Hikmet temeranno che Cihan possa prendere il posto del padre al comando dell'azienda. I due stringeranno un'alleanza per difendere i propri interessi.

Nuh, invece, si preparerà a chiedere la mano di Sevilay, ricevendo da Melek (Hafsanur Sancaktutan) alcuni consigli su come affrontare alcuni problemi personali.

Successivamente i medici scopriranno che Bunyamin è compatibile per il trapianto di rene e per questo proveranno a rintracciarlo col telefonino. Cihan (Burak Tozkoparan) sfrutterà le sue conoscenze per ritrovare il caposquadra della tenuta che risulterà essere scomparso. Bunyamin sarà impegnato in un viaggio alla ricerca di sé stesso, andando a incontrare un vecchio custode che lavorava per i Sansalan.

Turkan è invidioso di Esat

Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Bunyamin verrà fermato dalla polizia e scortato fino in ospedale dove Hikmet, Cihan e Esat cercheranno di convincerlo a sottoporsi all'espianto di un rene per salvare la vita a Samet. L'uomo, sempre più perplesso, detterà delle condizioni alla quale la famiglia Sansalan sarà costretta a cedere.

Melek, intanto, accompagnerà Sumru in ospedale dove avrà uno scontro con Esat e Harika. La donna riuscirà poi a fare pace con Cihan durante un sentito confronto.

Infine Turkan apparirà invidioso di Esat quando scoprirà che Esma ha una relazione con lui.

Riepilogo: Cihan e Sevilay hanno deciso di divorziare

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La notte nel cuore andati in onda a inizio ottobre su Canale 5, tutti i membri della famiglia Sansalan si sono offerti volontariamente per un prelievo di sangue nella speranza di essere compatibili per donare un rene a Samet.

Intanto Cihan e Sevilay hanno raggiunto il tribunale per l'udienza di divorzio. Infine Nuh voleva acquistare un anello di fidanzamento per l'amato, ma Melek l'ha incoraggiato a regalarle un vecchio monile che la loro nonna gli aveva donato.