Tahsin verrà trovato in fin di vita nella neve nella puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 14 ottobre. Sarà vittima di un agguato e verranno trovate numerose tracce di sangue nella sua auto.

Le anticipazioni rivelano che Tahsin e Samet firmeranno un accordo di pace: in cambio del divorzio da Sumru, si porrà fine alla faida familiare. Tutti si daranno appuntamento per una cena, ma Tahsin tarderà ad arrivare. Nuh riceverà una telefonata: l'auto dell'uomo è stata ritrovata con tracce di sangue, ma lui non si trova. Le ricerche inizieranno subito e Tahsin verrà ritrovato nella neve, in pessime condizioni.

Sumru penserà che tutto questo sia opera di Samet.

La pace tra Tahsin e i Sansalan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Melek e Cihan saranno determinati a vivere il loro amore alla luce del sole, soprattutto adesso che aspettano un figlio. Per fare questo, decideranno di convincere le rispettive famiglie a una tregua. Tahsin accetterà di mettere fine alla faida familiare, ma a una sola condizione: Samet dovrà divorziare da Sumru. Successivamente, Tahsin e Sumru parleranno con Nuh della pace con i Sansalan e il ragazzo non la prenderà bene. Nuh vedrà subito la possibilità di un ritorno tra Melek e Cihan, ma sua sorella lo deluderà dicendogli che lei e il suo fidanzato stanno già insieme.

Vedendo tutta la sua famiglia remare contro, Nuh accetterà suo malgrado di mettere fine alla faida con i Sansalan. Nel frattempo, Samet discuterà con Hikmet dell'accordo di pace che prevede il divorzio da Sumru. Lei non sarà affatto d'accordo, ma lui le imporrà di accettare la tregua: "Ci toglieranno la casa e l'albergo, non ho altra scelta". Cihan, Samet, Nuh e Tahsin si incontreranno e Samet firmerà il contratto di divorzio senza neanche leggere. Tutto finirà con una stretta di mano tra i due fratelli rivali e nel frattempo il resto delle famiglie si preparerà per la cena di riconciliazione.

La prima cena di famiglia interrotta da una telefonata tragica

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 14 ottobre, tutti i Sansalan arriveranno nell'hotel per l'attesa cena.

Presto arriverà anche Sumru, che dirà al resto della famiglia che Tahsin li raggiungerà a breve perché doveva sbrigare una commissione. L'aria sarà tesa perché le incomprensioni del passato non si risolveranno in pochi minuti, ma tutti sembreranno pronti a un nuovo inizio. Tahsin tarderà ad arrivare e alla fine i commensali inizieranno a mangiare, ma una telefonata a Nuh distruggerà tutto quello che è stato costruito a fatica. "L'auto di Tahsin è stata ritrovata, ma lui non c'era", dirà il ragazzo a tutti, prima di perdere le staffe. Nuh inizierà a urlare contro Cihan, Esat e Bunyamin, certo che qualcuno di loro abbia fatto del male a Tahsin. Samet proverà a spiegare a Nuh che sono tutti lì presenti; sarebbe stato impossibile fare qualcosa a Tahsin, ma lui non vorrà sentire ragioni.

Sumru sarà disperata e come suo figlio si scaglierà contro Samet, dicendo che nell'auto c'era del sangue e quindi è sicuramente successo qualcosa di grave. Le ricerche partiranno immediatamente e Sumru e Nuh troveranno Tahsin in fin di vita nella neve. Sarà subito chiaro che l'uomo ha subito una sparatoria, perché la sua auto presenta numerose tracce di sangue e segni di proiettili sul finestrino, che non lasceranno spazio a dubbi. Nel frattempo, a casa Sansalan, Nihayet metterà alle strette Samet per sapere se lui abbia a che vedere con la scomparsa di Tahsin. L'uomo negherà e la nonna ipotizzerà che sia stata opera di Hikmet.

Perché Samet non ha ancora divorziato da Sumru?

Nelle puntate precedenti, Tahsin ha confessato a Hikmet e Samet che è il loro fratello.

L'uomo ha spiegato che è il figlio illegittimo del loro padre che ha abusato di sua madre quando lavorava alla tenuta. Emergerà il reale motivo dell'odio che Tahsin prova per i Sansalan. Hikmet è scoppiata a piangere, mentre Samet ha negato di avere un padre violento. L'obiettivo di Tahsin è togliere ai Sansalan tutto quello che hanno costruito, ma Sumru è più importante di tutto questo per lui. Il loro amore è ostacolato dal fatto che la donna è ancora sposata con Samet. In sede di divorzio, lui si è rifiutato di andare avanti e ha chiesto a sua moglie di tornare a casa dicendole che la ama ancora. In realtà, Sansalan non sopporta l'idea che Tahsin sia felice con Sumru.