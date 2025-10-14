Cihan convocherà Esma e Esat nella puntata de La notte nel cuore di domenica 19 ottobre: "Vi sposerete presto", intimerà ad entrambi.

Le anticipazioni rivelano che Esat scoppierà a ridere e insisterà sul fatto che Esma debba abortire. Cihan gli imporrà le nozze ugualmente, ma la ragazza, umiliata, andrà via in lacrime. Esma si farà accompagnare da Sumru e Nihayet in una clinica per abortire, ma poi non riuscirà ad interrompere la gravidanza.

Il ritorno di Tahsin dopo l'operazione e la promessa di Nuh

Le anticipazioni de La notte nel cuore di domenica 19 ottobre raccontano che Tahsin tornerà a casa dopo l'operazione per estrarre il proiettile.

L'uomo chiederà a Nuh di non fare nulla contro i Sansalan fino a quando non avranno le prove che sia stato Samet ad ordinare l'agguato. La parola di Nuh non gli basterà e, per questo, farà giurare il ragazzo sul Corano per essere certo che ci sarà davvero una vera tregua tra le famiglie. Nel frattempo, Cihan dovrà pensare al futuro di Esma, come le aveva promesso. L'uomo convocherà la ragazza ed Esat nel suo studio per parlare sul da farsi. "Esma è incinta" - dirà - "c'è solo una cosa da fare". Il fratello minore avrà già la soluzione: la ragazza deve abortire. Cihan, tuttavia, non avrà affatto il suo stesso pensiero: "Vi sposerete presto". Esat scoppierà a ridere e chiederà a Esma se lui l'abbia costretta a fare questo figlio.

La ragazza si sentirà umiliata ed imbarazzata, soprattutto perché Esat continuerà a dirle che le darà dei soldi per interrompere la gravidanza. Cihan chiederà alla ragazza se davvero abbia intenzione di abortire, invitandola a non aver paura di esprimersi. Lei, però, non ce la farà e andrà via in lacrime.

Esat si rifiuterà di formare una famiglia con Esma

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 19 ottobre, Cihan sarà furioso con suo fratello: "La sposerai anche se abortirà", gli dirà senza aspettare neanche la sua risposta. La notizia arriverà anche alla famiglia che vedrà Esat in preda all'agitazione. Tutti, tranne Hikmet, si schiereranno dalla parte di Esma, anche Bunyamin. Canan chiederà a suo marito di non immischiarsi: lo porterà in camera per parlare da sola con lui.

La donna metterà in guardia Bunyamin dicendogli che, se Esat sposa Esma e riconosce il bambino, ci sarà un altro Sansalan mentre loro non possono avere figli. "Saremo messi da parte", dirà la donna in lacrime. Intanto, Esma sarà pronta ad abortire: per questo motivo, si farà accompagnare da Sumru e Nihayet in clinica. La ragazza non sarà per niente convinta della sua scelta: la nonna e la mamma di Esat la inviteranno a riflettere bene. Esma sarà a un passo dall'aborto, ma quando la ginecologa le spiegherà che potrebbe non avere altri figli in futuro, lei cambierà idea e deciderà di portare avanti la gravidanza a qualunque costo.

Il gesto disperato di Esma e l'aiuto di Cihan

Nelle puntate precedenti, Esma ha detto a Esat che aspetta un figlio da lui e tutto è cambiato.

Il ragazzo non ha alcuna intenzione di formare una famiglia ed è stato molto chiaro con Esma: dovrà abortire. Esat ha offerto di pagare tutte le spese, ma ha dimenticato la promessa di nozze fatta qualche settimana prima. Esma non ha potuto sopportare un simile comportamento e ha sofferto moltissimo. Appena ha avuto modo di restare da sola, Esma ha tentato di farla finita con dei farmaci e solo il soccorso di Canan e Nihayet ha evitato il peggio. La ragazza è stata portata tempestivamente in ospedale e si è salvata. Cihan, però, non ha intenzione di lasciare che suo fratello rovini la vita a Esma.