Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, il matrimonio tra Bunyamin e Canan crollerà quando verrà alla luce che la donna ha consegnato a Halil Çakırcı i 500.000 dollari del conto di famiglia, convinta di un investimento sicuro. Halil sparirà con il denaro e Bunyamin, dopo aver scoperto il raggiro, perderà la testa e caccerà Canan di casa.

Tradimenti incrociati: il matrimonio tra Bunyamin e Canan entrerà in frantumi

Il matrimonio tra Bunyamin e Canan sarà in crisi, perché reciprocamente scopriranno di aver in qualche modo tradito il proprio partner.

Bunyamin scoprirà che Canan è uscita a cena con Halil, mentre quest'ultima apprenderà che il marito è stato a letto con Turkan. In questa situazione già abbastanza in bilico, Bunyamin scoprirà che dal proprio conto corrente bancario mancano 500.000 dollari. Quando chiederà delucidazioni alla banca, gli verrà detto che il denaro è stato prelevato dalla moglie.

500.000 dollari spariti: lo scontro frontale e la verità su Halil Çakırcı

Bunyamin non immaginerà che la moglie abbia consegnato quel denaro a Halil, che le aveva promesso un rendimento sicuro in cambio di un investimento in un fondo. Canan perderà le sue tracce ed entrerà nel panico: chiamerà ripetutamente il suo numero senza ottenere risposta, finché si sentirà soltanto la voce registrata dell’operatore.

A quel punto Canan, in lacrime, ripeterà: "Halil, accendi questo telefono, dimmi che si è rotto, che sei senza batteria, ma dimmi almeno che non mi hai truffata".

Da qui scatterà lo scontro frontale con Bunyamin, che le chiederà conto dei 500.000 dollari spariti dal loro conto cointestato. L’uomo perderà la calma pretendendo una risposta chiara: "I cinquecentomila dollari del nostro conto dove sono?"

Canan proverà inizialmente a prendere tempo, poi confesserà che quei soldi sarebbero stati “investiti per il loro futuro”: "Ho fatto un investimento per noi, ho pensato al nostro domani" dirà, sostenendo che si tratterà di un fondo con il 40% di rendimento in dollari.

Di fronte alle domande incalzanti di Bunyamin – "Chi al mondo dà il 40% annuo sul dollaro?

Dove li hai messi? In borsa? In una villa? In un appartamento?" – Canan crollerà e ammetterà la verità: "Me l’ha proposto Halil Çakırcı. Mi ha presentato un suo amico, mi ha detto che era un direttore di banca, abbiamo pure firmato un contratto".

'È finita. Sei libera': Bunyamin caccerà Canan di casa dopo la confessione

Quando Bunyamin realizzerà che Halil Çakırcı ha convinto Canan a consegnare tutti i risparmi, esploderà: "Quindi hai dato i nostri soldi a Halil Çakırcı?". Canan proverà a difendersi sostenendo l’esistenza di un contratto, ma Bunyamin non le crederà: "Mi hai lasciato senza soldi. È finita. Sei libera. Vai via", dirà cestinando ogni possibilità di riconciliazione.