Nelle prossime puntate de La notte nel cuore , il funerale di Samet sarà sconvolto dall'improvviso arrivo di Esat. Quest'ultimo, che la famiglia credeva lontano per lavoro, arriverà scortato dalla polizia. Cihan lo ha fatto arrestare dopo aver scoperto la sua truffa: ha inscenato il sequestro della moglie per estorcere alla famiglia un milione di dollari .

Il segreto di Cihan e l'assenza di Esat

Samet morirà e tutta la famiglia Sansalan sarà addolorata per la perdita. Tutti tranne uno, perché Esat non sarà presente. Cihan ha detto alla famiglia che Esat si trova ad Antalya per motivi di lavoro, ma la verità sarà un'altra: ha scoperto che il ragazzo ha simulato il sequestro di Esma per estorcere alla famiglia un milione di dollari e Cihan non ha esitato a farlo arrestare.

Anche Hikmet sarà preoccupata per l'assenza di Esat, visto che quel milione se lo dovrebbero spartire lei, Esat e Halil, l'ex marito di Sumru.

Il funerale di Samet e la domanda che tutti si pongono su Esat

Nel frattempo, arriverà il giorno del funerale di Samet e la domanda sarà sempre la stessa: che fine ha fatto Esat? "Dov'è Esat?", chiederà Hikmet a Harika, guardandosi intorno con angoscia. "Non lo so, zia", ​​risponderà la ragazza. Ma l'incredulità di Hikmet esploderà subito: "Come non lo sai? Dov'è questo ragazzo? Una persona non viene al funerale di suo padre?". La risposta di Harika la sorprenderà: "Zia, nella bara dietro di me c'è mio padre. Davvero ti stai preoccupando per Esat?".

Poco dopo, Cihan rivelerà che Esat è stato avvisato e che "lo stanno portando".

A quelle parole, la tensione salirà alle stelle. "Lo stanno portando? Cosa significa questo?", chiederà Harika. Ma Cihan chiuderà il discorso con una frase che lascerà tutti in sospeso: "Quando arriverà, lo vedrete".

Esat arriva al funerale scortato dalla polizia

E infatti, pochi istanti dopo, Esat comparirà, scortato dalla polizia. "Esat", urleranno i familiari correndogli incontro. Harika, sconvolta, cercherà di capire cosa sta accadendo: "Cihan, cos'è successo a Esat?", chiederà. "Calmati, sorellina, ne parleremo dopo", proverà a dire Cihan, ma la disperazione di Harika sarà incontenibile.

"No, ti prego, non dopo, adesso. Parliamone ora" implorerà, "Mio padre è lì, disteso nella sua bara. È rigido, senza vita.

Mio fratello, invece, è stato arrestato. Che cosa ho fatto io per meritare tutto questo". Cihan sarà dispiaciuto per la situazione che si è venuta a creare, soprattutto dopo aver visto la disperazione della sorella, e a stento riuscirà a trattenere le lacrime. Nel frattempo, la ragazza verrà allontanata per trovare un po' di pace, mentre Esat piangerà sulla bara del padre.