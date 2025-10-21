Nuh vedrà Sevilay con Cihan e lancerà un bicchiere nel locale nella puntata de La notte nel cuore di domenica 26 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Cihan incontrerà Sevilay per dirle che suo padre è morto, ma Nuh penserà male e la sua reazione sarà furiosa. La ragazza, imbarazzata e umiliata, metterà fine alla sua relazione con Nuh, che si scaglierà contro Cihan e lo colpirà con un pugno. Sevilay non sarà più disposta a sopportare le scenate di Nuh.

L'incontro di Cihan e Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Sevilay e Nuh la serenità durerà davvero molto poco.

Dopo le promesse di cambiamento da parte del ragazzo, Sevilay gli darà un'altra possibilità, ma sarà molto difficile tenere a freno la rabbia e la gelosia per Nuh. Tutto avrà inizio quando Cihan darà appuntamento a Sevilay in un locale per parlarle di quello che ha scoperto sulla sua famiglia di origine. La ragazza, conoscendo il carattere del suo fidanzato, proverà a contattarlo, ma lui sarà irraggiungibile e lei lo avviserà dell'incontro lasciandogli un vocale. Cihan inizierà a dire a Sevilay che il suo padre biologico è morto e lui è andato al suo funerale per informarsi sulla famiglia. Spiegherà che ci sono altri due fratelli, ma non ha potuto parlare con loro perché è dovuto tornare subito a casa per il malore di Samet.

Cihan dirà che il suo obiettivo era proprio parlare con i fratelli per capire se sapessero qualcosa di Sevilay e come avrebbero reagito all'idea della sua esistenza. L'uomo si scuserà con la sua ex moglie per non aver portato a termine il suo compito, ma lei sarà molto comprensiva e gli dirà che aspetterà ancora per incontrare la sua famiglia. Cihan si dirà disponibile a indagare sui fratelli di Sevilay e aiutarla ancora in futuro e lei lo ringrazierà. In quel momento, Nuh si troverà a passare per caso vicino al locale e vedere Sevilay con Cihan gli farà perdere la ragione.

La fine tra Sevilay e Nuh

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 26 ottobre, Nuh non ascolterà il messaggio di Sevilay e quando la vedrà con Cihan andrà su tutte le furie.

"Cosa ci fai qui, vuoi farmi impazzire?", chiederà Nuh alla fidanzata che si sentirà molto imbarazzata. Il ragazzo intimerà a Sevilay di andare via con lui, ma lei gli chiederà prima di calmarsi. Nuh sarà sempre più nervoso, tanto che arriverà a lanciare un bicchiere che per poco non prenderà la sua ragazza e questo gesto farà inorridire Sevilay. Nuh sarà mortificato, ma sarà troppo tardi. La ragazza non potrà più tollerare questi episodi di violenza e Cihan si alzerà in sua difesa, offrendosi di accompagnarla a casa. Nuh non sopporterà la presenza del suo nemico e finirà per colpirlo con un pugno. Dopo questo spiacevole episodio, Sevilay deciderà di chiudere per sempre con Nuh e non gli darà neanche modo di spiegarsi.

Sevilay aveva già avvertito Nuh

Nelle puntate precedenti, Nuh ha avuto altri scatti di rabbia che hanno creato problemi al suo rapporto con Sevilay. L'ultima volta è successo subito dopo la proposta di nozze. Nuh ha organizzato un weekend romantico per la sua fidanzata e tutto sembrava andare a gonfie vele, ma dopo una notte insieme Nuh si è svegliato totalmente cambiato. Il ragazzo rivolgeva a stento la parola a Sevilay che più volte gli ha chiesto cosa fosse successo. Solo dopo ore di insistenza, Nuh ha risposto a Sevilay, umiliandola e accusandola di essere andata a letto con Cihan. Per lei è stato troppo: è tornata a casa in lacrime e ha lasciato Nuh che ha provato a rimediare in tutti i modi. Il ragazzo, alla fine è riuscito a farsi perdonare con la promessa di tenere a bada la sua gelosia.