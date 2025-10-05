Bunyamin scoprirà che Samet aveva promesso le nozze a sua madre nella puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 9 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Bunyamin affronterà la sua famiglia e deciderà di donare il rene a Samet, ma in cambio chiederà tutto quello che desidera. Oltre a un'auto di lusso e cinque milioni, Bunyamin pretenderà un appartamento per lui e sua moglie, le quote della holding e il cognome Sansalan.

Bunyamin alla ricerca del passato

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che le condizioni di Samet saranno gravissime e ci sarà urgente bisogno del trapianto.

L'unico compatibile per all'operazione risulterà Bunyamin che dopo aver scoperto di essere il figlio di Sansalan andrà via per indagare sul suo passato. Un vecchio direttore dell'hotel rivelerà a Bunyamin che sua madre e Samet avevano una relazione e lui l'aveva ingannata promettendole il matrimonio. L'uomo spiegherà che appena ha saputo della gravidanza, Sansalan ha mandato via la donna e l'ha costretta a sposare un altro. Bunyamin capirà finalmente il motivo dell'odio che il suo padre putativo nutriva nei suoi confronti. Cihan si metterà alla ricerca di Bunyamin per il trapianto, ma lui sarà irreperibile e per questo si affiderà alle sue conoscenze. Un posto di blocco fermerà l'uomo che sarà costretto ad affrontare la sua nuova famiglia.

Bunyamin si renderà conto di avere il coltello dalla parte del manico e detterà le sue condizioni se i Sansalan vogliono il suo rene. In cambio del trapianto, Bunyamin pretenderà di essere riconosciuto immediatamente come membro della famiglia e, in quanto tale, prendere parte alla holding. L'uomo, inoltre, chiederà un appartamento di lusso per lui e sua moglie Canan, un'auto costosa e cinque milioni. Cihan sarà costretto ad accettare ogni condizione, perché a Samet resterà poco tempo, ma Hikmet e Esat saranno a dir poco furiosi per questa situazione.

Bunyamin accetterà il trapianto in cambio del riconoscimento ufficiale

Nella puntata de La notte nel cuore di giovedì 9 ottobre, Esma continuerà a portare avanti la sua storia d'amore con Esat e a fantasticare.

La ragazza sarà sempre più convinta che il giovane Sansalan la ami e ignorerà i piccoli segnali della sua poca serietà. In ospedale, Esat si farà vedere con un'altra ragazza e tratterà Esma con sufficienza, ma lei penserà che sia solo una tattica per non farsi scoprire dalla famiglia. A far tornare la ragazza con i piedi per terra ci penserà l'invidiosa Turkan. Quest'ultima, stanca della sua condizione di servitù dopo il cambiamento di vita improvviso di Canan, sfogherà su Esma la sua rabbia. Turkan noterà il ciondolo con il cuore spezzato della ragazza e la deriderà: "Esat ha buttato il tuo ciondolo nel cestino", le dirà, "L'ho visto mentre pulivo la sua stanza". Turkan ferirà profondamente la ragazza con le sue parole e nel frattempo vedrà Canan lasciare la cucina per diventare una signora.

Dopo avere concordato una lauta ricompensa con Cihan, Bunyamin entrerà in sala operatoria con Samet, pronto a donare il rene a suo padre. Tutta la famiglia sarà riunita in ospedale e aspetterà l'esito dell'intervento.

L'incidente di Samet dopo l'inseguimento

Nelle puntate precedenti, Samet ha dichiarato di amare ancora Sumru rifiutandosi di divorziare. L'uomo, in realtà, ha confidato al suo collaboratore che dopo aver visto sua moglie in compagnia di Tahsin non ha potuto sopportare l'idea di perderla per rendere felice il suo nemico. Sumru non si è lasciata convincere dalla parole di Samet e si è mostrata decisa ad andare avanti con la separazione. Sansalan non ha mollato e dopo aver aspettato Sumru all'uscita dal lavoro, ha iniziato ad inseguirla con la sua auto.

La donna ha continuato a guidare senza fermarsi come le chiedeva suo marito e appena ha trovato una strettoia lo ha seminato. Samet, invece, preso dall'inseguimento, non ha visto il camion arrivare sulla sua corsia ed è stato preso in pieno. Sansalan è stato ricoverato urgentemente in ospedale dopo il terribile incidente e i medici lo hanno operato. La situazione di Samet è rimasta molto grave, tanto che per la sua sopravvivenza è necessario un nuovo rene.