Brutte notizie in arrivo sia per Nuh che per Hikmet, i quali finiranno in carcere a distanza di poche ore uno dall’altro con l'accusa di tentato omicidio. Succederà tutto nelle puntate della serie tv La notte nel cuore in onda a breve su Canale 5. Nuh verrà accusato di aver tentato di togliere la vita a Hikmet intrappolandola in un'auto pronta per la demolizione. D’altra parte la madre di Sevilay verrà condotta in carcere con l'accusa di aver attentato alla vita della figlia e di Melek.

Nuh tenta di uccidere Hikmet e Harika e finisce in carcere

Nuh e Melek continueranno a essere al centro delle trame de La notte nel cuore anche nelle prossime settimane.

Lei sognerà una vita felice e serena accanto a Cihan dopo aver accettato la sua proposta di matrimonio, ma la rivalità tra la sua famiglia e quella del promesso sposo rischierà di mandare tutto all'aria. Nuh continuerà a essere accecato dalla rabbia verso tutti i Sansalan e questo odio lo porterà a commettere un atto sconsiderato nel momento in cui scoprirà che dietro all'incidente che è quasi costato la vita a Melek e Sevilay c'è lo zampino di Hikmet. Nuh ormai fuori controllo, rapirà Hikmet e la terrà rinchiusa nella sua auto portandola sino a uno sfasciacarrozze. L'intento di Nuh sarà quello di uccidere la donna facendola schiacciare dalle lamiere ma lui stesso fermerà tutto prima che sia troppo tardi quando si accorgerà che nell'auto vi è anche Harika.

Nemmeno il tempo di riprendersi dallo spavento che Hikmet denuncerà tutto alla polizia che arresterà Nuh per tentato omicidio.

Hikmet arrestata con l'accusa di tentato omicidio: spoiler La notte nel cuore

Hikmet penserà a questo punto di essersi sbarazzata una volta per tutte di Nuh ma avrà fatto male i suoi conti. A distanza di poche ore, la polizia busserà alla porta della villa in cerca proprio di lei. Hikmet non crederà alle sue orecchie quando gli agenti le diranno che sono lì per arrestare proprio lei. In questo caso sarà Tahsin a denunciare Hikmet per aver tentato di uccidere Melek e Sevilay facendole finire con l'auto sull'orlo di un burrone. La sorella di Samet finirà dietro le sbarre e non riceverà un’accoglienza benevola da parte delle altre detenute.

L'unica via di uscita per lei sarà rappresentata da Tahsin il quale le proporrà uno scambio: se lei ritirerà la denuncia contro Nuh, lui non consegnerà alla polizia le prove schiaccianti contro di lei ancora in suo possesso.

Mediaset continua a puntare su La notte nel cuore

Forte degli ascolti più che soddisfacenti fatti registrare in questi ultimi mesi, La notte nel cuore continuerà ad andare in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, la domenica e il martedì sera. Mediaset non vuole rinunciare a un prodotto che garantisce ogni puntata un ascolto medio intorno ai 2,5 milioni di telespettatori, numeri che altri programmi più blasonati come il Grande fratello ad esempio, non riescono più a raggiungere in prima serata.