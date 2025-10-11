Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Bunyamin finirà per tradire Canan, cedendo alla passione per Turkan. Dopo giorni di sguardi nascosti e tensione crescente, i due si incontreranno di nascosto in un hotel della Cappadocia. Quell'incontro segnerà l’inizio di un legame proibito che sconvolgerà casa Sansalan.

Bunyamin e Turkan, un’attrazione sempre più evidente

Da quando Bunyamin è diventato un Sansalan, Turkan lo guarda con occhi diversi. Sarà a causa del passaggio da semplice servo a erede, non si sa con certezza, ma Bunyamin farà colpo sulla ragazza.

Tra loro ci sarà un flirt, che verrà ripetutamente, e giustamente, interrotto da Canan. Un giorno Turkan, però, deciderà di fare il grande.

Un biglietto segreto cambierà il corso degli eventi

Andrà fuori dalla camera di Bunyamin e, quando lo incontrerà, tirerà fuori un piccolo foglietto piegato in quattro. “Ti volevo dare una cosa”, dirà la ragazza e Bunyamin la guarderà curioso, “Tieni, la aprirai quando sarai da solo”. “E cosa c’è dentro?, chiederà lui sempre più curioso. “Prendila e basta, lo scoprirai da solo”.

In quel momento, Canan farà capolino sulla soglia della porta, con aria sospettosa. Turkan cercherà di mantenere la calma. Canan, incrociando le braccia, le chiederà: “E tu che ci fai qui, Turkan?

Che ci fai vicino alla mia camera?”. Lei cercherà di sorridere: “Ho preparato la colazione, sono venuta solo ad avvisarvi”. “Va bene, mi hai avvisata. Ora puoi andare”, replicherà Canan, visibilmente infastidita.

Bunyamin legge con curiosità il biglietto di Turkan

Dopo che Turkan andrà via, Bunyamin fingerà un malore, ma in realtà vorrà rimanere da solo in bagno per leggere il biglietto che gli ha lasciato Turkan. Dopo averne letto il contenuto, sorriderà, forse un sorriso che non si è mai visto sul viso di Bunyamin.

Un incontro segreto sotto la neve della Cappadocia

Più tardi, prenderà la macchina e sotto la neve fitta della Cappadocia si dirigerà verso un hotel. Entrerà e cercherà la stanza numero 325.

Busserà alla porta con trepidazione e dall'altra parte ci sarà Turkan, decisamente diversa dalla donna che si vede a casa Sansalan, decisamente più audace.

Quando la tensione sembrerà allentarsi, Bunyamin la osserverà con occhi nuovi: “Non ti avevo riconosciuta, ma che donna sei diventata. Seducente, sicura, diversa”. Turkan sorriderà appena: “Forse è meglio se non parli, Bunyamin”. “Eh, hai ragione,” risponderà lui, con un sorriso disarmato.

Così, una mattina iniziata tra piccoli battibecchi e malintesi si trasformerà in un momento passionale e i due si ritroveranno a letto insieme, tradendo entrambi la fiducia di Canan.