Le nuove trame turche de La notte nel cuore raccontano lo scontro tra Cihan e Melek dopo il gesto folle di Nuh, pronto a rischiare la vita di Harika. Cihan, fuori di sé, imporrà a Melek di lasciare il fratello: “Non ti voglio con Nuh, vivrai con me”.

Nuh rischia di uccidere Harika

Accadrà il finimondo quando Nuh, per sbaglio sarà vicino a uccidere Harika. Il suo obiettivo era far spaventare Hikmet mettendo l'auto, con all'interno la donna, in una demolitrice. Nuh non si è accorto che nell’auto c’era anche Harika e questo ha scatenato il putiferio, con Cihan che ha minacciato di ucciderlo.

Solo l'intervento di Melek ha appianato le cose, visto che la ragazza ha fatto da scudo a Nuh e Cihan non gli ha sparato.

Lo scontro tra Cihan e Melek

Dopo questa vicenda, i due ragazzi avranno un incontro. Cihan esploderà di rabbia e, fuori di sé, accuserà Melek di mettere a rischio la sua vita pur di difendere Nuh. Melek, con la voce spezzata, cercherà di farsi capire: "Hai ragione, Cihan. Io non riconosco più mio fratello. Non so cosa dire. Ha superato ogni limite".

La decisione di Cihan

Cihan ribatterà furioso: "Solo questo? Tuo fratello stava uccidendo mia sorella". Melek proverà a spiegarsi: "Ma Nuh è pentito. Davvero pentito. Tahsin si è arrabbiato con lui, anche mia madre. Hikmet ha visto mia madre avere un incidente e l’ha lasciata senza prestarle soccorso.

Quando Nuh lo ha scoperto, ha perso la testa. Non sto dicendo che ha fatto bene. Ha sbagliato. Ma giura che non sapeva che Harika fosse in macchina".

Cihan scuoterà la testa, furibondo: "E allora? Che cambia? Anche se non lo sapeva, non aveva alcun diritto di decidere della vita di un altro. Non esiste nessun ‘ma’. Non osare difenderlo davanti a me". Melek singhiozzerà: "Non lo sto difendendo, Cihan".

"Basta", la interromperà Cihan, "Ho provato di tutto. Ho cercato la pace, l’ho fatto per te. Ho stretto la sua mano, ho sopportato le sue follie, ho ingoiato ogni insulto. Ma è finita. Io non ho più speranza. Ogni volta che ho mostrato bontà, lui è peggiorato. È finita".

Cihan impone una scelta a Melek

Poi il tono di Cihan si farà più netto, quasi un ordine: "Da questo momento non vivrai più sotto lo stesso tetto con Nuh. Vieni con me. Adesso". Melek lo guarderà con gli occhi pieni di lacrime: "Mi metti in una posizione difficile".

Cihan ribatterà deciso: "Non sono io a metterti in difficoltà, è Nuh. Quando nascerà nostro figlio, vuoi che cresca con un uomo che odia suo padre e che gli augura la morte? O vuoi che cresca con me? Scegli".

Alla fine, Melek abbasserà lo sguardo e ammetterà: "Vengo con te, ma ho bisogno di un po’ di tempo. Devo dirlo a mia madre".

Cihan annuirà, trattenendo la rabbia, ma resterà fermo sulla sua decisione: "Va bene. Non piangere, ti prego. Andrà tutto bene".