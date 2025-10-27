Melek e Cihan coroneranno finalmente il loro sogno d'amore e si sposeranno nel corso delle puntate de La notte nel cuore in onda a breve su Canale 5. Tutto sembrerà andare per il meglio ma, durante il banchetto nuziale, la felicità degli sposi verrà turbata dall'arrivo della polizia che arresterà Cihan con l'accusa di aver attentato alla vita di Tahsin. Sarà un duro colpo per Melek che, convinta dell'innocenza del marito, non lo lascerà un attimo. Anche Tahsin non crederà alla colpevolezza del figlio di Samet e continuerà ad indagare per trovare il responsabile dell'agguato che gli è quasi costata la vita.

Cihan e Melek si sposano

Dopo tante peripezie, Melek e Cihan riusciranno finalmente a diventare marito e moglie. Le nozze saranno organizzate nel minimo dettaglio e saranno caratterizzate da momenti emozionanti. Tra gli invitati non ci sarà Nuh, visto che il fratello di Melek, appena uscito dal carcere, non avrà ancora smaltito la rabbia verso Cihan e tutta la famiglia Sansalan. Sumru e Tahsin cercheranno di tenerlo lontano dalla cerimonia onde evitare qualche colpo di testa, visto e considerato che il fratello di Melek sembrerà sempre più fuori controllo. Il giovane però, alla fine deciderà di presentarsi al banchetto nuziale nonostante non sia stato invitato e lo farà per far sentire la sua vicinanza all'amata sorella.

Cihan ha arrestato il giorno delle nozze per il tentato omicidio di Tahsin

Nuh, a sorpresa, augurerà alla sorella tutta la felicità che merita: l'impressione sarà quella di aver deposto l'ascia di guerra. Sarà solo un'illusione visto che, da lì a poco, si scaglerà di nuovo contro Cihan. Succederà nel momento in cui i festeggiamenti verranno interrotti dall'arrivo della polizia che arresterà Cihan con l'accusa di aver attentato alla vita di Tahsin. Secondo gli inquirenti, infatti, sarebbe stato lui ad aver organizzato l'agguato che ha messo a rischio la vita del fratellastro di Samet. Quest'ultimo non crederà affatto che il giovane Sansalan possa essere il colpevole: per questo motivo continuerà ad indagare per scoprire il responsabile.

Nuh, invece, sarà convinto che Cihan sia il responsabile e farà di tutto per convincere di questo anche Sumru e Melek. La neo sposa non darà credito alla parole del fratello, decidendo di stare vicina al marito che, purtroppo per lui, dovrà trascorrere la prima notte di nozze in carcere.

Cosa è successo nelle precedenti puntate: Nuh e Hikmet in carcere

L'arresto di Cihan giungerà a distanza di pochi giorni da quello di Nuh e Hikmet. I due sono finiti in prigione con l'accusa di tentato omicidio ma ben presto sono stati scarcerati. Hikmet é stata accusata del tentato omicidio di Melek e Sevilay e Tahsin, in possesso di prove schiaccianti contro di lei, l'ha convinta a ritirare la denuncia contro Nuh. Così entrambi sono potuto tornare in libertà.