Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, Cihan rapirà Melek dopo che lei avrà rinunciato a trasferirsi da lui a causa delle minacce di suicidio di Nuh. Sconvolta, la ragazza si sentirà dire dal fidanzato: “Non mi lasci altra scelta”.

Nuh si oppone alla relazione della sorella con Cihan

Anche se Melek e Cihan torneranno insieme, le cose non andranno per niente bene tra loro e la colpa sarà di Nuh, che farà di tutto per impedire alla sorella di stare con lui. Non vorrebbe che crescesse il figlio con il padre, vorrebbe che fosse lui a fare da padre a suo nipote, ma Melek non sarà per niente d'accordo.

Le violenze di Nuh contro Sevilay fanno perdere la pazienza a Cihan

Per amor di pace, Cihan cercherà di non rispondere alle provocazioni di Nuh, ma la violenza che il ragazzo attuerà nei confronti di Sevilay gli faranno cambiare idea. Sarà preoccupato anche per la sua Melek, al punto che vorrebbe che lei vivesse con lui. La ragazza proverà a giustificare i comportamenti del fratello, ma per Cihan tutte queste scuse non avranno più peso, soprattutto quando Nuh proverà a uccidere Harika. Lo farà per sbaglio, perché crederà che all'interno dell'auto che vuole fare demolire ci sia solo Hikmet e quando sentirà che, invece, è presente la sorella, bloccherà subito tutto.

Melek rinuncia a trasferirsi da Cihan per proteggere il fratello

Anche in quel caso le scuse non basteranno e Cihan, dopo tanti tentativi, riuscirà a convincere Melek ad andare a vivere con lui. Tuttavia, la ragazza non riuscirà a trasferirsi, visto che Nuh minaccerà di suicidarsi, se dovesse lasciarlo solo. A Cihan non piacerà questo passo indietro della ragazza e non vorrà più sentirla, al punto che la bloccherà anche sul telefono.

Melek viene sorpresa da un tentato rapimento fuori dalla clinica

Una sera, Melek si ritroverà a uscire, insieme a una sua dipendente, dalla sua clinica di fisioterapia. Nonostante tutto, sembrerà una serata tranquilla, ma la calma verrà spezzata bruscamente da due uomini che proveranno a rapirla.

Melek sarà stupita: "Che cosa sta succedendo?".

L’arrivo di Cihan e l’ordine perentorio alla fidanzata

Sarà allora che comparirà Cihan, il ragazzo arriverà davanti alla clinica di Melek con il suo suv. Pochi istanti dopo, l’ordine da parte del ragazzo nei confronti della fidanzata sarà netto e perentorio: "Vieni con me".

Melek, incredula, reagirà chiedendo: "È in questo modo che mi rapisci, Cihan?". Ma la replica non lascerà spazio a dubbi: "Non mi hai lasciato altra scelta".

Melek resterà senza parole, non avrebbe mai immaginato che il rapporto con Cihan si sarebbe potuto evolvere in questo modo.