Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat sorprenderà tutti chiedendo perdono ai gemelli: ammetterà di averli umiliati e respinti, ma lo farà nel momento più fragile per la famiglia Sansalan, riunita in ospedale dopo la scoperta del tumore al cervello di Nuh.

Cihan incastrerà Esat: verrà alla luce il suo ruolo nel rapimento di Esma

Esat finisce in carcere e a spedirlo sarà Cihan. Verrà a conoscenza del piano che ha messo in atto per estorcergli un milione di dollari: far sequestrare la povera Esma per chiedere un riscatto. La permanenza in carcere sarà una bella punizione per Esat e quando verrà messo agli arresti domiciliari, inizierà a mostrare segni di pentimento per le sue malefatte.

Chiederà scusa a Esma, che inizialmente non sembrerà disposta a perdonarlo. Tuttavia, cambierà idea quando emergerà che Nuh ha un tumore al cervello. Tutta la famiglia si troverà al suo capezzale, anche Esat vorrebbe essere presente, ma per via dei domiciliari non può uscire. Sarà Esma a chiedere a Cihan di fare qualcosa per accelerare il procedimento di Esat.

Il carcere cambierà Esat: il pentimento nascerà al capezzale di Nuh

Grazie a Nazim, il ragazzo sarà libero e appena giungerà in ospedale, davanti a tutta la famiglia, avrà qualcosa da dire a Nuh e Melek.

"Io e Harika con voi abbiamo fatto degli errori, eccome se li abbiamo fatti. Perché in quel momento credevamo di essere nel giusto. Poi vivi delle cose, cambi, e quando ti volti indietro dici: ‘Perché ho fatto una cosa del genere?’", dirà Esat, con Melek che gli risponderà: "Tutti facciamo degli errori, può capitare".

Ricorderà il momento in cui ha scoperto di avere altri due fratelli: "Quando abbiamo saputo che eravamo fratelli, ci siamo irrigiditi. Sì. Nemmeno so il perché. Forse non lo volevamo o eravamo semplicemente gelosi. Sì, eravamo gelosi".

In ospedale Esat chiederà perdono: la famiglia Sansalan si ricomporrà

La confessione diventerà ancora più nitida: "Credo di avervi odiato. Quando non vi ho accettato come fratelli, vi ho anche umiliati. Vi ho guardato dall’alto in basso, lo so. E con mamma… anche a nostra madre abbiamo fatto cose pesanti. Ma ora vi chiedo: se un nuovo inizio è possibile, se davvero si può ripartire da zero… vi chiedo perdono a entrambi, e anche a te mamma".

Anche Harika sarà dalla parte di Esat: "Anch’io chiedo scusa a tutti, soprattutto a te Sevilay".

Quest'ultima, con un sorriso, accetterà le scuse.

L’atmosfera si scioglierà in una battuta di Nuh: "Nonna, digli che mi deve baciare la mano allora". Esat lo guarderà divertito: "Non capisco: sono stato perdonato oppure ti devo baciare la mano, che devo fare?". "Sei perdonato, a quanto pare. Guarda, sei già tornato a fare battute", dirà Nihayet. Dopo tanto tempo, nella famiglia Sansalan sembrerà tornare l’armonia.