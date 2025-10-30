Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat verrà arrestato insieme a Hikmet e Halil per l’incidente che ha quasi ucciso Melek e Sevilay e per il rapimento di Esma. In tribunale, poco prima di essere portato via dagli agenti, Esma lo sorprenderà con una rivelazione che cambierà tutto: “Avremo un maschio. Ti aspettiamo”, lasciando Esat in lacrime davanti alla famiglia riunita.

Il verdetto che spezzerà il silenzio dell’aula

Prossimamente si assisterà al processo a carico di Esat, Hikmet e Halil. Alle spalle hanno diversi reati, tra cui l'incidente ai danni di Melek e Sevilay e il sequestro di Esma (Halil è implicato solo in quest'ultimo).

L’aula del tribunale sarà avvolta dal silenzio mentre Esat, insieme agli altri imputati, attenderà il verdetto che cambierà il corso della sua vita. Il giudice prenderà la parola con tono fermo e deciso, scandendo una sentenza che lascerà tutti senza fiato: "Si è deciso. I sospettati Esat Şansalan, Hikmet Günser e Halil Çakırca verranno arrestati singolarmente per i reati contestati. Per quanto riguarda Tufan Taşdoğan, si dispone l’ordine di cattura ai sensi dell’articolo 199 del CMK e, una volta fermato, sarà trasferito al nostro tribunale o al tribunale penale competente più vicino".

L’arresto di Esat e la promessa di Esma che cambia tutto

Le guardie si avvicineranno a Esat per portarlo in carcere.

Lui alzerà leggermente la mano, con gli occhi lucidi: "Agente, un secondo per favore?". Esat guarderà la moglie, visibilmente provata: "Quando vuoi, avvia pure la causa di divorzio. Non ti ostacolerò". Lei gli stringerà la mano, scossa dall’emozione: "Io ho creduto in te. E se anche tu lo vuoi, noi ti aspetteremo". Esat sgranerà gli occhi, stupito, quasi ferito da quella possibilità inattesa: "Stai parlando sul serio?". Lei scuoterà la testa, ferma nella decisione: "Se lo vuoi davvero, io e nostro figlio ti aspetteremo". Esat, col cuore in gola, ripeterà incredulo: "Nostro figlio? Avremo un maschio?". "Sì", risponderà lei, trattenendo le lacrime.

'Ti aspetteremo': l’abbraccio di Esma che riscrive il finale tra lei ed Esat

A quel punto interverrà Sumru: "Ascolta, daremo tutto quello che abbiamo. Faremo di tutto per tirarti fuori, Esat. Non resterai lì". Esat sarà incapace di trattenere l’emozione: "Mi dispiace, per tutto. Scusatemi". Anche Melek lo abbraccerà, trattenendo anche lei la commozione: "Basta così. Quello è passato. L’Esat che conosco io è qui, davanti a me. Non ti lasciamo solo. Ti aspetteremo. Ti voglio bene, fratello"- Esat, portato via dagli agenti, troverà la forza di rispondere con un filo di voce: "Anch'io vi voglio bene".