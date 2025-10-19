Nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate de La notte nel cuore quando Hikmet si rifiuterà di prestare soccorso a Sumru, rimasta vittima di un brutto incidente stradale. La madre di Nuh sarà ferita gravemente e, a causa del gesto sconsiderato di Hikmet, rischierà di morire. Per fortuna la donna verrà ritrovata giusto in tempo e, quando si sarà ripresa, racconterà a Nuh ciò che è accaduto.

Sumru vittima di un brutto incidente stradale: anticipazioni

Mentre Samet continuerà ad essere ricoverato in gravi condizioni ad Ankara, Tashin insieme a Sumru e ai gemelli, si insedieranno a villa Sansalan.

La famiglia di Samet verrà buttata fuori casa e questo farà infuriare in particolare Hikmet, che mal sopporterà l'idea che la cognata sia tornata di nuovo a comandare alla villa di famiglia. Fuori di sé dalla rabbia, la madre di Sevilay penserà a come togliere di mezzo l'odiata cognata e l'occasione giungerà quando Sumru avrà un brutto incidente d'auto. La madre dei gemelli mentre starà tornando a casa di sera con l'auto di sera, perderà il controllo del mezzo a causa del carico perso da un automezzo che la precede. Sumru finirà fuori strada e Hikmet assisterà a tutta la scena visto che stava seguendo la cognata.

Sumru è grave: Hikmet non la soccorre e la lascia al suo destino

Hikmet scenderà dalla sta auto e si dirigerà verso quella di Sumru, la quale si troverà ancora dentro l'abitacolo in stato di shock e sanguinante.

Sumru avrà la forza di chiedere aiuto, ma Hikmet non le presterà soccorso e se ne andrà lasciandola sola e agonizzante in balia del suo destino. Hikmet spererà che la cognata non riesca a salvarsi ma non sarà così, visto che alla fine qualcuno la soccorrerà prima che sia troppo tardi. Una volta ripresasi, Sumru racconterà ciò che è accaduto a Nuh, il quale non perderà tempo e si vendicherà di Hikmet tentando di ucciderla intrappolandola in un auto pronta per la demolizione. La donna rischierà seriamente di morire, ma Nuh fermerà tutto quando si accorgerà che nella vettura vi è anche Harika. Hikmet denuncerà Nuh per il suo tentato omicidio ma anche la sorella di Samet finirà in carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere Melek e Sevilay.

Continua il successo de La notte nel cuore

La notte nel cuore conquista mediamente 2,5 milioni di telespettatori a puntata e si conferma come una delle soap Tv più viste del palinsesto di Canale 5. In onda dal maggio scorso, la serie ambientata in Cappadocia, ha subito fatto breccia nel cuore del pubblico italiano proprio come avevano fatto prima di lei altre dizi turche come Terra amara, Endless Love e Tradimento (quest'ultima attualmente in onda il venerdì sera su Canale 5).