Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet si alleerà con Halil, il padre dei gemelli, per vendicarsi di tutti, ma principalmente di Sumru. La loro unione darà inizio a una guerra familiare senza precedenti. La donna prometterà che per tutti “sarà l’inferno”.

La perdita della villa: Tahsin esproprierà i Sansalan

Hikmet non passerà proprio un bel momento. Lei che si crede sempre a capo di tutto, vedrà il suo "regno" crollare lentamente. La causa di tutto questo sarà, in primo luogo, Tahsin, che priverà i Sansalan della loro villa. Tutti andranno a vivere in una nuova casa, mentre Hikmet sarà determinata a restare: "Metà di questa villa è mia e non mi muovo".

Si limiterà a vivere nella sua stanza, ma non sarà una vita facile.

Hikmet verrà arrestata per tentato omicidio

Dopo questo arriverà l'arresto per il tentato omicidio ai danni di Melek e Sevilay. Dopo un periodo in prigione, riuscirà a uscire, ma si renderà conto che non ha la famiglia dalla sua parte. Ad attenderla fuori dal carcere ci sarà un taxi e quando arriverà a casa dei Sansalan, Cihan la caccerà in malo modo. Non vorrà più avere niente a che fare con lei e la inviterà a tornare a vivere nella villa di Tahsin.

Il potere cambia mano: tutto ciò che aveva Samet passerà a Cihan

Hikmet non avrà più la protezione di nessuno, nemmeno di suo fratello Samet, ricoverato in fin di vita ad Ankara a causa di un'emorragia cerebrale.

Tutto quello che era in potere di Samet è passato a Cihan, che non ha esitato a sbarazzarsi della zia, visto il male che ha fatto a Melek.

Hikmet sarà sempre più sola e nella villa di Tahsin avrà anche un confronto con Sumru, che la rimprovererà per non averle prestato soccorso quando ha avuto l'incidente stradale.

La telefonata a Halil: nascerà il piano per scatenare una guerra

Per Hikmet, questo confronto sarà la goccia che farà traboccare il vaso, così, dopo averci ragionato attentamente, prenderà il cellulare per fare una telefonata: "Prima venite qui... No, voi non capite esattamente cosa intendo... Vi dirò: venite, scateneremo insieme una guerra contro chi ci ignorerà, contro chi non chiamerà per sapere come stiamo, contro chi ci umilierà, contro quelli con una mano nel burro e l'altra nel miele, contro quelli che se la spasseranno: scateneremo una guerra insieme...

Che ne dici, Halil?".

Chi è Halil? È l’ex marito di Sumru

Hikmet chiuderà la telefonata con un sorriso soddisfatto, evidentemente Halil ha deciso di partecipare al suo progetto. Ma chi sarebbe questa persona? È l'ex marito di Sumru, colui che, a detta della donna, l'ha violentata e da quella violenza sono nati Nuh e Melek. Chissà Hikmet che cosa avrà in mente.