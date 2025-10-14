Nella puntata de La notte nel cuore in onda domenica 19 ottobre di Canale 5, la moglie di Gurcan, dopo aver parlato con Hikmet, accuserà Sumru di aver ucciso il marito . La polizia cercherà il corpo dell'uomo nel giardino di Tashin senza trovare nulla. Intanto Cihan chiederà a Melek di sposarlo mentre Samet avrà un malore che lo renderà paralizzato.

Sumru sospettata di aver ucciso Gurcan

Hikmet cercherà di convincere la moglie di Gurcan che Sumru è responsabile della morte del marito. La moglie dell'uomo chiamerà la polizia e, in una conferenza stampa, accuserà Sumru della morte di Gurcan .

La polizia cercherà il cadavere dell'uomo nel giardino di Tashin ma non troverà nulla. Quest'ultimo intanto, darà mandato ai suoi uomini di scoprire chi ha attento alla sua vita. I sospetti ricadranno su Samet ma Tashin vorrà essere certo della colpevolezza di Sansalan prima di procedere. In effetti Samet aveva assoldato un sicario per uccidere Tashin ma a sparare sarebbe stato un altro uomo. Nihayet e Sumru cercheranno di convincere Esma a non sposare Esat e la inviteranno a interrompere la gravidanza.

Cihan vuole sposare in segreto Melek: anticipazioni del 19 ottobre

Melek e Cihan continueranno a vedersi di nascosto ma Nuh li sorprenderà dopo aver seguito la sorella. Tra i due uomini ci sarà una accesa lite.

In seguito Cihan chiederà a Melek di sposarlo subito e in gran segreto ma la donna sarà reticente. A questo punto Cihan la metterà di fronte a una scelta: o lui o Nuh. Tashin ordinerà ai Sansalan di lasciare la villa. Durante il confronto, Samet avrà un malore e verrà ricoverato in ospedale dove i medici gli diagnosticheranno una emorragia cerebrale. L'uomo sarà paralizzato e verrà poi trasferito all'ospedale universitario di Ankara. I familiari, a causa delle gravi condizioni di Samet, discuteranno su chi deve diventare il suo tutore legale. Tra Nuh e Melek ci sarà tensione visto che lui non accetterà che la sorella continua a vedere Cihan. Nuh sarà mosso da un risentimento e da una rabbia sempre più crescente nei confronti di tutti i componenti della famiglia Sansalan.

La notte nel cuore conquista 2,5 milioni di telespettatori

La notte nel cuore continua ad andare in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, la domenica e il martedì sera. Mediaset continua a puntare su questa avvincente dizi turco per riempire il palinsesto e, a giudicare dai dati di ascolto, la scelta è stata premiata visto che La notte nel cuore riesce a tenere incollati alla TV una media di 2,5 milioni di telespettatori a puntata, per uno share del 15%. Un successo non solo italiano, visto che da settembre 2024 a maggio del 2025, la serie è andata in onda sul canale turco Show TV catalizzando l'interesse di una gran fetta di pubblico.